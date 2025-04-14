Месячная зарплата председателя правления EDzL предусмотрена до 6275 евро, а членов плавления - до 5647 евро.

Подать заявки на обе должности можно до 6 мая этого года.

Кандидаты на должность председателя совета и члена совета EDzL должны иметь высшее академическое или профессиональное высшее образование второго уровня в области делового администрирования, инженерии, экономики, финансов, права или другой сопоставимой области, а также не менее трех лет опыта и знаний в области реализации крупных проектов, планирования, управления разработкой и реализацией, включая привлечение софинансирования из фондов Евросоюза (ЕС) или софинансирования из других иностранных финансовых инструментов.

Кандидаты также должны иметь не менее трех лет опыта работы на руководящей должности, эквивалентной члену совета директоров, с руководством группой численностью не менее 30 человек, или другой руководящей должности, подчиняющейся непосредственно руководству или правлению, что обеспечивает компетенции и знания, необходимые для профессионального выполнения задач председателя правления и члена совета на конкретной должности.

В то же время от кандидатов требуется понимание деятельности государственных компаний, управления государственными долями капитала, а также компетентность и опыт в вопросах, связанных с планированием строительных работ, проектированием строительства и процессом выполнения строительных работ и его нормативными стандартами, а также желательный опыт организации государственных закупок для крупных закупок в соответствии с Законом о государственных закупках.

Кандидаты, прошедшие во второй тур оценки конкурса, должны будут представить стратегическое видение развития EDzL.

Процесс отбора и оценки кандидатов на должность члена правления EDzL будет осуществляться комитетом по назначениям совместно с консультантом по подбору персонала SIA Human Source.