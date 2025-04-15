Компетентность 2.0 - не забудьте про эмоции!

В XXI веке привычные ориентиры прошлого века оказались под вопросом. Меняются взгляды на экономику, общество и даже личную эффективность. Однако одна идея, похоже, остаётся актуальной — это компетентность. Правда, и она сегодня трактуется куда шире, чем просто "умение не ошибаться".
Если обратиться к европейскому опыту, становится видно, насколько по-разному воспринимается компетентность. Северная Европа ставит акцент на этичность, глубину знаний и работу в команде. Южная ценит харизму, гибкость, инициативность. Центральная Европа делает ставку на системный подход, ответственность и точность. А вот Великобритания традиционно выделяет уверенность, аргументированность и индивидуальность.
Эти качества выходят за рамки строго профессиональных навыков. В современном бизнесе, как в большом, так и в малом, компетентность включает ещё одну, критически важную составляющую: умение понимать и управлять эмоциональным состоянием сотрудников и команды в целом.
Почему это важно? Мы видим, что даже в гигантских корпорациях сотрудники публично выражают несогласие с руководством или увольняются целыми группами. В основе этого лежат уже не экономические причины. Даже самый квалифицированный специалист рискует "сгореть", если окажется в эмоционально нестабильной среде. А выгорание развивается постепенно. Снижение боевого духа в коллективе — тревожный сигнал для руководителя. Он говорит о трёх вещах:
1. Руководство не соблюдает существующие соглашения.
2. Кто-то сознательно создаёт негативную атмосферу в команде (и это точно не человек, который хорошо выполняет свою работу).
3. Отсутствует реальное производство. Для предпринимателей и управленцев это вопрос выживания бизнеса. Управление эмоциями в команде сегодня важно не меньше, чем тактическое планирование или финансовый контроль. Как в большом спорте, командный дух способен решить исход "матча" в вашу пользу. Даже сейчас, когда Голливуд создаёт культ неуравновешенного одиночки, для выживания необходима совместная позитивная деятельность.
Американский исследователь L. Ron Hubbard писал: “Производство продукта – основа боевого духа. Если кто-то сможет добиться, чтобы подразделение производило, и производило действительно стоящий продукт, то боевой дух его членов будет расти”. Это относится не только к столярному цеху или птицеферме. Это напрямую относится и к дизайнерской студии, и к поликлинике.
Изучая поведение человека и групп, L. Ron Hubbard разработал Шкалу эмоций, где чётко определил диапазон позитивных и негативных эмоций. Этой шкалой активно пользуются многие специалисты. Примером может служит политический советник и стратегический консультант Mark De Turck. Вот, что он говорит: “Если вы знаете эмоции, жизнь становится очень простой и очень лёгкой. Люди движутся вместе с вами, и вы понимаете их гораздо лучше”.
Понимание и способность управлять эмоциями означает, что вы тратите энергию на созидательный процесс, а не на внутренние конфликты или борьбу со своими коллегами. Если к этому добавить профессионализм, то успех вам обеспечен.
25 апреля Mark De Turck — международный бизнес-консультант и политический советник — выступит в рамках открытого онлайнсобрания WISE Baltijas uzņēmēju klubs. Название вебинара: «ЛЮДИ — НЕ РОБОТЫ: ЭМОЦИИ В БИЗНЕСЕ».
Сотрудники — не роботы. У каждого из нас бывают взлёты, спады и сложные дни. Но когда эмоциональный фон в команде становится хронически «низким» — страдает и продуктивность, и результат.
Как эмоциональное состояние влияет на вклад сотрудника? И главное — что с этим делать? У нас есть ответы!
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