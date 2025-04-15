Компетентность 2.0 - не забудьте про эмоции!

Как эмоциональное состояние влияет на вклад сотрудника? И главное — что с этим делать? У нас есть ответы!

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