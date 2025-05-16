Финский нападающий высказался о Латвии после разгромной победы над Словенией

В пятом матче ЧМ по хоккею сборная Латвии встретится с одной из фавориток турнира - командой Финляндии. В своей предыдущей дуэли финны разгромили Словению со счетом 9:1. После этого впечатляющего успеха TVNET+ пообщался с одним из финских нападающих Юхо Ламмикко, который на клубном уровне играет с Рудольфом Балцерсом.