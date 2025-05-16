Финский нападающий высказался о Латвии после разгромной победы над Словенией

В пятом матче ЧМ по хоккею сборная Латвии встретится с одной из фавориток турнира - командой Финляндии. В своей предыдущей дуэли финны разгромили Словению со счетом 9:1. После этого впечатляющего успеха TVNET+ пообщался с одним из финских нападающих Юхо Ламмикко, который на клубном уровне играет с Рудольфом Балцерсом.
29-летний нападающий рассказал об отношениях с латышской звездой, а также охарактеризовал сборную Латвии и ее фанатов.
Одна из фавориток чемпионата - Финляндия - в первых четырех матчах набрала восемь очков - 2:1 против Австрии, 4:3 в дополнительное время против Франции, пережили поражение 1:2 против принципиальной соперницы Швеции и в прошедшем матче - разгромная победа с результатом 9:1 над Словенией.