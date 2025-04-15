Eurostat: Промышленность Латвии опередила средние темпы роста в ЕС

Годовой прирост выпуска промышленной продукции в феврале зарегистрирован в 14 странах ЕС. Самый стремительный рост зарегистрирован в Ирландии (+38,8%), далее следуют Литва (+9,1%), Кипр и Люксембург (+6,6%) и Мальта (+5,8%). В Эстонии выпуск промышленной продукции вырос на 2,4%.

Из 13 стран, где выпуск промышленной продукции за год уменьшился, самый стремительный спад зафиксирован в Венгрии (-8%), далее следуют Болгария (-4,7%), Германия (-3,7%) и Дания (-3,5%).

В странах ЕС объем выпуска промышленной продукции в феврале по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличился на 0,6%, в еврозоне - на 1,2%.

По сравнению с январем выпуск промышленной продукции в ЕС в феврале этого года вырос на 1%, в еврозоне - на 1,1%.

По сравнению с январем выпуск промышленной продукции увеличился в 14 странах, и наиболее стремительный рост отмечен в Ирландии (+10,8%). В Бельгии он составил 7,4%, в Люксембурге - 6,3%, в Эстонии - 5,7%. Наибольший спад был зарегистрирован в Хорватии (-3,9%), Греции (-3,6%) и Румынии (-2,1%), в то время как в Польше объем выпуска промышленной продукции сохранился на прежнем уровне. В Латвии он вырос на 1,2%, а в Литве - уменьшился на 1,6%.