«Bite Latvija»: Растущие киберриски усиливают интерес к безопасным сетевым решениям в частном и государственном секторах

Компания «Bite Latvija» отмечает значительный рост спроса на управляемые сетевые решения за последние пять лет. Всё больше предприятий передают управление своей сетью надёжным поставщикам услуг, чтобы избежать крупных капитальных вложений и обеспечить квалифицированную ИТ-поддержку. Такие решения включают безопасное интернет-соединение, настройку, обслуживание и обновление оборудования, а также круглосуточную поддержку и мониторинг со стороны операционного центра.

Этот подход всё чаще выбирает и государственный сектор. Аренда оборудования, ранее более популярная в бизнес-среде, становится эффективным инструментом и для государственных учреждений. Это позволяет избежать сложных и дорогостоящих закупочных процедур, а также дополнительных расходов на обслуживание и настройку устройств. При этом учреждения получают полный спектр услуг — от настройки и поддержки до обновления и постоянной ИТ-помощи, что обеспечивает бесперебойную работу систем и быстрое устранение проблем.