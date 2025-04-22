«Bite Latvija»: Растущие киберриски усиливают интерес к безопасным сетевым решениям в частном и государственном секторах

С ростом киберугроз существенно изменилась концепция управления сетевой инфраструктурой — стабильного подключения к интернету больше недостаточно, подчёркивает директор по широкополосной связи и ИКТ-инфраструктуре компании «Bite Latvija» Дмитрий Никиитин. Всё больше организаций отдают предпочтение комплексным сетевым решениям, включающим аренду оборудования и аутсорсинг, что позволяет обеспечить безопасность и сосредоточиться на основной деятельности.
Компания «Bite Latvija» отмечает значительный рост спроса на управляемые сетевые решения за последние пять лет. Всё больше предприятий передают управление своей сетью надёжным поставщикам услуг, чтобы избежать крупных капитальных вложений и обеспечить квалифицированную ИТ-поддержку. Такие решения включают безопасное интернет-соединение, настройку, обслуживание и обновление оборудования, а также круглосуточную поддержку и мониторинг со стороны операционного центра.
Этот подход всё чаще выбирает и государственный сектор. Аренда оборудования, ранее более популярная в бизнес-среде, становится эффективным инструментом и для государственных учреждений. Это позволяет избежать сложных и дорогостоящих закупочных процедур, а также дополнительных расходов на обслуживание и настройку устройств. При этом учреждения получают полный спектр услуг — от настройки и поддержки до обновления и постоянной ИТ-помощи, что обеспечивает бесперебойную работу систем и быстрое устранение проблем.
Уже сегодня такой подход успешно применяется, например, в рамках сотрудничества «Bite Latvija» с Министерством благосостояния Латвии. Компания обеспечивает сетевое подключение для более чем 120 учреждений по всей стране, предоставляя безопасные каналы связи, аренду оборудования и круглосуточный мониторинг сети. Это даёт учреждениям возможность гибко реагировать на меняющиеся потребности и эффективно управлять своими ресурсами.
Однако одних современных решений и технологий недостаточно — для управления сетевой безопасностью необходимы высококвалифицированные ИТ-специалисты. Их нехватка в Латвии, а также ограниченные финансовые возможности многих организаций создавать собственные ИТ-отделы становятся дополнительным вызовом. В результате всё больше компаний стремятся к централизованному управлению своей инфраструктурой, сотрудничая с одним надёжным поставщиком услуг.
Согласно последним исследованиям, после кибератак 43 % компаний теряют клиентов, а почти половине становится сложнее привлекать новых. Эти данные наглядно показывают, насколько критично важна сегодня кибербезопасность — как для репутации компании, так и для устойчивости бизнеса.
Один из последних примеров работы «Bite Latvija» — обновление сетевой инфраструктуры для крупной балтийской группы компаний в сферах развлечений, общественного питания и розничной торговли. В рамках проекта была разработана новая сетевая архитектура, произведена замена оборудования, установлены резервные интернет-каналы и реализован ряд других решений, обеспечивающих безопасность и бесперебойную работу.