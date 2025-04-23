Инфографика В госбюджете Латвии в прошлом году был дефицит в размере 1,8% ВВП

Одновременно внесены корректировки с негативным влиянием, увеличивающие дефицит бюджета. Из них наиболее существенными являются коррекция сбалансированности потока иностранной финансовой помощи - 228,6 млн евро, или 0,6% от ВВП, коррекция обязательств перед кредиторами - 181 млн евро, или 0,5% от ВВП, баланс переклассифицированных в сектор общего правительства государственных и муниципальных обществ капитала - 81,7 млн евро, или 0,2% от ВВП, коррекция между накопленными и уплаченными процентами - 79,5 млн евро, или 0,2% от ВВП, коррекция на будущие выплаты средств пенсионной схемы второго уровня - 52,8 млн евро, или 0,1% от ВВП, а также коррекция премии по ценным бумагам в год эмиссии для обеспечения признания премии в доходах в последующие годы до погашения ценных бумаг - 30,8 млн евро, или 0,1% от ВВП.

Согласно скорректированным данным, в 2023 году в государственном бюджете Латвии в соответствии с методологией ЕСС-2010 был дефицит в размере 931,6 млн евро, или 2,4% ВВП, в 2022 году - 1,754 млрд евро, или 4,9% ВВП, а в 2021 году - 2,331 млрд евро, или 7,2% ВВП.

Нотификация дефицита бюджета общего правительства и госдолга в соответствии с требованиями законодательства подается в Европейскую комиссию два раза в год - до 1 апреля и 1 октября. Результаты используются для оценки того, как страны ЕС соблюдают соответствие экономических показателей установленным Маастрихтским договором критериям - соотношение планируемого и фактического дефицита бюджета общего правительства к ВВП в фактических ценах не должно превышать 3%, а соотношение долга правительства к ВВП в фактических ценах - 60%.