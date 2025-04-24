Бизнесмен: "зеленый курс" ударил по производителям продуктов питания

По его словам, расходы производителей, связанные с зеленым курсом, часто исчисляются десятками или даже сотнями тысяч евро в год.

"Эти изменения были приняты правительством в 2023 году и начали вступать в силу уже в конце прошлого года. Влияние на карманы производителей уже ощущается. Кроме того, не так просто перейти на перерабатываемую упаковку - она пока не везде доступна, и часто сложно обеспечить с ее помощью необходимую безопасность продуктов питания, особенно в сегменте мясной продукции. А ее стоимость значительно выше, чем у используемой сейчас упаковки", - пояснил Лапиньш.

Он подчеркнул, что зеленый курс - это еще одна большая неизвестная, которая снижает конкурентоспособность латвийских предприятий в Европе.

"Каждая страна внедряет курс по-своему - где-то он начнет действовать только в 2029 году, а у нас - уже в 2025. Это неприятный удар не только по мясопереработке, но и по молочной отрасли и другим секторам. Эти расходы будут только расти", - сказал Лапиньш.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Maag Latvija достигла оборота в 54,473 миллиона евро и прибыли в 183 507 евро. Финансовые результаты за 2024 год пока не опубликованы.

Maag Latvija входит в эстонский продовольственный концерн Maag Grupp и выпускает продукцию под брендами Rīgas miesnieks, Rakvere, Tallegg и Jelgava. Компания зарегистрирована в 1992 году, ее уставный капитал составляет 2 214 064 евро, согласно данным Firmas.lv.

В состав Maag Grupp входят эстонские предприятия Farmi Piimatoostus, Tere, Rannarootsi Lihatoostus, Nigula Piim, Nigula Pollumajandusuhistu, Mest Food, Meieri Transport, Poultry Meat, Maag Kinnisvara, Nordic Milk, Eesti Piimatoostus, Deary, Estonian Dairy, латвийское - MG Piens, финское - Pouttu, литовское - Mest Food, польское - Avalon Foods.