Бизнесмен: "зеленый курс" ударил по производителям продуктов питания

Для производителей продуктов питания сейчас наступило очень непростое время, связанное с ростом цен на сырье и энергоресурсы, а также с "зеленым курсом" - это большой неизвестный фактор, который уже сейчас создает значительные дополнительные расходы для производителей, - заявил в интервью агентству LETA член правления мясоперерабатывающей компании AS Maag Latvija, владеющей в том числе брендом Rīgas miesnieks, Хейно Лапиньш.
По его словам, за последние месяцы цены на говядину и курятину выросли на 1,5-2 евро за килограмм по сравнению с апрелем прошлого года. В частности, рост цен на говядину превысил 30%, а на курятину - 20%.
"Это очень резкое и значительное подорожание", - подчеркнул Хейно Лапиньш.
Он также отметил неопределенность в отношении цен на электроэнергию: "Обычно в феврале, марте и апреле цены снижаются, а летом растут. Но в этом году февраль удивил нас неприятно высокими ценами, и начало апреля тоже было сложным. Это создает нестабильность", - сказал Лапиньш.
Он подчеркнул, что "зеленый курс" уже сейчас является ударом для производителей и приводит к существенным дополнительным расходам.
"Латвия взяла на себя обязательства по зеленому курсу несколько лет назад, и теперь это давление ощущается и производителями", - сказал он.
Лапиньш отметил, что хотя страны Балтии, особенно Латвия, являются образцовыми с точки зрения переработки, и многие упаковки можно перерабатывать, правительство приняло решение увеличить расходы именно для производителей, введя тарифы на переработку упаковки, которые они должны оплачивать. "Это значительный удар", - признал он.
По его словам, расходы производителей, связанные с зеленым курсом, часто исчисляются десятками или даже сотнями тысяч евро в год.
"Эти изменения были приняты правительством в 2023 году и начали вступать в силу уже в конце прошлого года. Влияние на карманы производителей уже ощущается. Кроме того, не так просто перейти на перерабатываемую упаковку - она пока не везде доступна, и часто сложно обеспечить с ее помощью необходимую безопасность продуктов питания, особенно в сегменте мясной продукции. А ее стоимость значительно выше, чем у используемой сейчас упаковки", - пояснил Лапиньш.
Он подчеркнул, что зеленый курс - это еще одна большая неизвестная, которая снижает конкурентоспособность латвийских предприятий в Европе.
"Каждая страна внедряет курс по-своему - где-то он начнет действовать только в 2029 году, а у нас - уже в 2025. Это неприятный удар не только по мясопереработке, но и по молочной отрасли и другим секторам. Эти расходы будут только расти", - сказал Лапиньш.
Ранее сообщалось, что в 2023 году Maag Latvija достигла оборота в 54,473 миллиона евро и прибыли в 183 507 евро. Финансовые результаты за 2024 год пока не опубликованы.
Maag Latvija входит в эстонский продовольственный концерн Maag Grupp и выпускает продукцию под брендами Rīgas miesnieks, Rakvere, Tallegg и Jelgava. Компания зарегистрирована в 1992 году, ее уставный капитал составляет 2 214 064 евро, согласно данным Firmas.lv.
В состав Maag Grupp входят эстонские предприятия Farmi Piimatoostus, Tere, Rannarootsi Lihatoostus, Nigula Piim, Nigula Pollumajandusuhistu, Mest Food, Meieri Transport, Poultry Meat, Maag Kinnisvara, Nordic Milk, Eesti Piimatoostus, Deary, Estonian Dairy, латвийское - MG Piens, финское - Pouttu, литовское - Mest Food, польское - Avalon Foods.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!