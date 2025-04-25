Dreame X50 Ultra – будущее технологий в уборке дома

Идеальное решение для любого типа пола

В вашем доме разные покрытия — паркет, плитка, ковры? Dreame X50 Ultra идеально подойдет для каждого из них. С функциями сухой и влажной уборки он обеспечивает профессиональную чистку как твердых, так и мягких поверхностей. Его выдвижные щетки и система моющих насадок эффективно удаляют пыль и грязь даже вдоль стен и в углах, а выдвижные ножки обеспечивают плавный переход между различными покрытиями.

Долговечность и комфорт на долгие годы

X50 Ultra разработан с исключительной прочностью, что позволяет выполнять до 30 000 циклов уборки. Это делает его устойчивым и надежным помощником на долгие годы. В комплекте X50 Ultra Complete есть дополнительные чистящие растворы, пылесборники, шесть мопов и запасные щетки, что обеспечит отличное состояние устройства и оптимальные результаты уборки каждый раз.

Dreame — технологии будущего для уборки дома

Dreame продолжает разрабатывать новые технологии, которые меняют правила игры в области бытовой электроники. С помощью роботов-пылесосов, управляемых ИИ, которые объединяют робототехнику и автоматизацию, Dreame предлагает решения, которые не только облегчают повседневную уборку, но и позволяют сэкономить время и улучшить качество жизни. X50 Ultra — это доказательство того, как инновационные технологии могут адаптироваться к каждому дому и обеспечивать интеллектуальную, без усилий уборку. Кроме того, Dreame предлагает другие инновационные решения, такие как роботы Z1 Pro и A2, которые улучшают автоматизацию уборки на открытом воздухе.