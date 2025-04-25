Dreame X50 Ultra – будущее технологий в уборке дома

Уборка дома никогда не была такой простой и эффективной! Dreame, бренд, который быстро завоевал рынок Латвии инновационными решениями для уборки, теперь предлагает еще более мощный продукт — робот-пылесос X50 Ultra. Эта модель сочетает новейшие технологии и элегантный дизайн, обеспечивая идеальную уборку без каких-либо усилий с вашей стороны
Согласно исследованиям*, роботы-пылесосы позволяют пользователям экономить до 50% времени, которое они тратят на уборку дома. Около 90% пользователей утверждают, что роботы-пылесосы значительно улучшили их опыт уборки, сократив потребность в ручной чистке. Dreame X50 Ultra — это следующий шаг, который еще больше повысит эффективность уборки и превратит ее в настоящее удовольствие. С умными функциями и безупречной производительностью этот робот-пылесос гарантирует отличную чистоту даже в самых сложных условиях — и все это без усилий с вашей стороны!
Инновационная технология, которая позволяет забыть о трудностях
Dreame X50 Ultra оснащен революционной технологией ProLeap™, которая позволяет легко преодолевать препятствия высотой до двух ступеней (6 см). Это позволяет роботу эффективно убирать на порогах дверей, переходах между коврами или других неровных поверхностях, которые обычно создают проблемы для других моделей. Благодаря выдвижным ножкам X50 Ultra поднимает свои колеса и продолжает работать, позволяя без усилий чистить в любых помещениях.
Также робот-пылесос оснащен технологией сканирования VersaLift™ 360°, использующей искусственный интеллект для распознавания препятствий и навигации в реальном времени. Сочетание 3D-датчиков, RGB-изображений, двойной лазерной технологии и камеры с ИИ и LED-подсветкой X50 Ultra обеспечивает непрерывную, точную уборку даже в местах с ограниченной высотой или сложной расстановкой мебели.
Идеальное решение для любого типа пола
В вашем доме разные покрытия — паркет, плитка, ковры? Dreame X50 Ultra идеально подойдет для каждого из них. С функциями сухой и влажной уборки он обеспечивает профессиональную чистку как твердых, так и мягких поверхностей. Его выдвижные щетки и система моющих насадок эффективно удаляют пыль и грязь даже вдоль стен и в углах, а выдвижные ножки обеспечивают плавный переход между различными покрытиями.
Долговечность и комфорт на долгие годы
X50 Ultra разработан с исключительной прочностью, что позволяет выполнять до 30 000 циклов уборки. Это делает его устойчивым и надежным помощником на долгие годы. В комплекте X50 Ultra Complete есть дополнительные чистящие растворы, пылесборники, шесть мопов и запасные щетки, что обеспечит отличное состояние устройства и оптимальные результаты уборки каждый раз.
Dreame — технологии будущего для уборки дома
Dreame продолжает разрабатывать новые технологии, которые меняют правила игры в области бытовой электроники. С помощью роботов-пылесосов, управляемых ИИ, которые объединяют робототехнику и автоматизацию, Dreame предлагает решения, которые не только облегчают повседневную уборку, но и позволяют сэкономить время и улучшить качество жизни. X50 Ultra — это доказательство того, как инновационные технологии могут адаптироваться к каждому дому и обеспечивать интеллектуальную, без усилий уборку. Кроме того, Dreame предлагает другие инновационные решения, такие как роботы Z1 Pro и A2, которые улучшают автоматизацию уборки на открытом воздухе.
*Данные из "Statista" и "Grand View Research", 2024 год.