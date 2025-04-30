Оппозиционные партии оспорили перенос части 2-го пенсионного уровня на первый

Законодатель, принимая эти поправки, исходил из того, что они не уменьшат размер будущих пенсий, а, возможно, даже увеличат его, отмечают оппозиционные депутаты.

Это предположение основано на том, что второй уровень пенсий до сих пор имел низкую доходность, однако в процессе разработки и обсуждения поправок к закону не было данных и моделирования того, как именно оспариваемая норма повлияет на устойчивость пенсионной системы, утверждают депутаты.

Оппозиционные политики отмечают, что оспариваемое положение закона является ярким примером того, что возражения и замечания оппозиционных депутатов, в том числе просьба о надлежащей оценке влияния на будущие пенсии и устойчивость пенсионной системы, были проигнорированы большинством.

Они также считают, что не были учтены прогнозы экспертов, а право на собственность, законные ожидания и право на социальное обеспечение участников системы фондированных пенсий не были соблюдены.

Инициатива, подписанная более чем 25 000 граждан Латвии на портале manabalss.lv, о сохранении нынешней ставки взносов для второго уровня пенсий также была проигнорирована, заявили депутаты.

Они также считают, что оспариваемая норма закона наносит вред экономике Латвии в целом, сокращая объем инвестиций, в том числе в экономику Латвии, снижая уровень доверия населения к пенсионной системе и не способствуя формированию накоплений.

Как сообщалось, Сейм принял поправки к Закону о государственных фондированных пенсиях, которые предусматривают перенос одного процентного пункта ставки пенсионных взносов со второго уровня пенсий на первый уровень с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года.