Почему выросли цены на говядину? Отвечает эксперт

Существенного роста экспорта не наблюдается, поскольку численность скота в отрасли остается стабильной. В то же время в молочном животноводстве стада сокращаются из-за закрытия мелких хозяйств. Зато импорт говядины сравнительно высок - в супермаркетах можно встретить мясо из Аргентины, Бразилии и Уругвая. Яковицкий призывает отдавать предпочтение местной продукции:

"У нас есть хозяйства, которые предлагают мясо мясных пород крупного рогатого скота, но их продукция не продается в торговых сетях - она доставляется клиентам напрямую. Почему стоит выбирать местное мясо? Потому что оно отслеживаемое, мы знаем, где оно произведено. А, например, в случае с аргентинским мясом известно только, что оно из Аргентины - а из какого именно хозяйства, неизвестно».

О том, что за последний год цены на говядину выросли в среднем на 45%, сообщила также председатель правления мясокомбината Cēsu gaļas kombināts Иева Питеронока-Кришане. Поскольку внутренний рынок Латвии невелик, большая часть продукции уходит на экспорт.

"В Латвии потребление очень низкое. В среднем мы экспортируем 80-85% произведенной на комбинате говядины. География поставок широка - это страны Балтии, сильное направление экспорта - Скандинавия, а также Польша, Италия, Испания, Германия, Нидерланды", - пояснила она.