Почему выросли цены на говядину? Отвечает эксперт

Цены на говядину в последнее время выросли и сейчас держатся на стабильном уровне. Это подтверждают как производители, так и переработчики. Однако стабильность может нарушить вспышка ящура в Европе - заболевание зафиксировано в Венгрии и Словакии. Польша уже ввела ограничения на транспортировку животных, а в Латвии рекомендуется соблюдать меры биобезопасности, сообщает портал lsm.lv.
Рост цен на телят и говядину наблюдается уже более года, рассказал председатель правления Латвийской ассоциации производителей говядины и Общество производителей мясного скота Раймонд Яковицкий.
"Количество животных сокращается не только в Европе, но и во всем мире, а спрос на говядину растет. Это и способствует росту цен", - подчеркнул Яковицкий.
Этот год начался с тревожных сообщений о распространении ящура в Европе. В январе он был выявлен в Германии, а в последние месяцы - в Словакии и Венгрии. Это станет серьезным вызовом для всей отрасли животноводства, отметил Яковицкий.
Сколько говядины производится в Латвии?
По словам эксперта, объемы производства полностью покрывают внутренние потребности: "Уровень самообеспеченности говядиной в нашей стране превышает 200% - по статистике он составляет 248%. Мы производим 18 тысяч тонн говядины, а потребляем - 11,5 тысяч тонн".
В среднем на одного жителя в год приходится около 7 кг говядины. Больше всего потребляется курятины и свинины.
Яковицкий отметил, что основной акцент в экспорте делается на продажу телят в возрасте 6–8 месяцев, а не самой говядины.
Существенного роста экспорта не наблюдается, поскольку численность скота в отрасли остается стабильной. В то же время в молочном животноводстве стада сокращаются из-за закрытия мелких хозяйств. Зато импорт говядины сравнительно высок - в супермаркетах можно встретить мясо из Аргентины, Бразилии и Уругвая. Яковицкий призывает отдавать предпочтение местной продукции:
"У нас есть хозяйства, которые предлагают мясо мясных пород крупного рогатого скота, но их продукция не продается в торговых сетях - она доставляется клиентам напрямую. Почему стоит выбирать местное мясо? Потому что оно отслеживаемое, мы знаем, где оно произведено. А, например, в случае с аргентинским мясом известно только, что оно из Аргентины - а из какого именно хозяйства, неизвестно».
О том, что за последний год цены на говядину выросли в среднем на 45%, сообщила также председатель правления мясокомбината Cēsu gaļas kombināts Иева Питеронока-Кришане. Поскольку внутренний рынок Латвии невелик, большая часть продукции уходит на экспорт.
"В Латвии потребление очень низкое. В среднем мы экспортируем 80-85% произведенной на комбинате говядины. География поставок широка - это страны Балтии, сильное направление экспорта - Скандинавия, а также Польша, Италия, Испания, Германия, Нидерланды", - пояснила она.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!