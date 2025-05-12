Опрос: у 61% компаний перебои с интернетом способны вызывать сбои в работе и простой

Одновременно, в ответ на просьбу оценить по шкале от 1 до 10 то, насколько для компании важен стабильный и бесперебойный интернет (где 1 – это маловажно, а 10 – критически важно), 86% респондентов поставили оценку от 8 до 10, то есть признали это очень важным, а зачастую и критически важным. 11% участников опроса считают, что такая ситуация имеет среднюю важность, оценив от 5 до 7 баллов, и всего 3% считают стабильность интернета малозначимой, поставив оценку от 1 до 4.

На качество интернета могут повлиять различные факторы, включая вид подключения – мобильный или оптоволоконный интернет, технологически устаревшие роутеры или устройства с низкой производительностью, а также высокая нагрузка на базовые станции. Влияние могут оказывать и внешние условия, например, толстые стены, которые затрудняют приём беспроводного сигнала и ослабляют его, а также аварии в сети, например, технические неполадки на стороне серверов или в кабельной инфраструктуре.

Согласно результатам опроса, 81% компаний хотя бы раз сталкивались с замедлением или исчезновением интернета: 8% из них указали, что это происходит регулярно, 32% – время от времени, а 41% – редко. В то же время 14% респондентов заявили, что никогда не сталкивались с подобными проблемами, а 6% затруднялись ответить.