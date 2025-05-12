Опрос: у 61% компаний перебои с интернетом способны вызывать сбои в работе и простой

Согласно данным опроса предпринимателей, проведённого поставщиком электронной связи и ИКТ-услуг «Bite Latvija» совместно с исследовательским агентством «Norstat», 61% компаний в случае перебоя с интернетом испытали бы серьёзные трудности в работе и простой.
Как отмечает Дмитрий Никитин, директор по широкополосной и ИКТ-инфраструктуре поставщика электронной связи и ИКТ-услуг «Bite Latvija», существуют отрасли, например, e-коммерция, для которых даже кратковременный простой приводит к значительным финансовым потерям. Даже если для компаний из других сфер кратковременный простой не всегда означает немедленные убытки, то в долгосрочной перспективе невозможность обслуживать клиентов может привести к серьёзным финансовым последствиям. Заботясь о безопасности бизнеса, всё больше компаний интересуются сейчас гарантированным резервным интернетом, который обеспечивает бесперебойность бизнеса в непредвиденных ситуациях.
По данным опроса, для 61% предприятий перебой с интернетом стал бы серьёзным препятствием в работе, потому что в такой ситуации невозможно выполнять повседневные задачи, и возникла бы вынужденная остановка деятельности. Между тем, 10% компаний отмечают, что при неожиданном исчезновении интернета они потеряли бы клиентов, поскольку не смогли бы их обслуживать. 8% респондентов указывают, что в случае перебоя с интернетом предприятие понесло бы финансовые убытки. 21% считают, что перебой не оказал бы существенного влияния на деятельность компании, тогда как 1 % полагает, что такая ситуация повлияла бы на что-то другое.
Одновременно, в ответ на просьбу оценить по шкале от 1 до 10 то, насколько для компании важен стабильный и бесперебойный интернет (где 1 – это маловажно, а 10 – критически важно), 86% респондентов поставили оценку от 8 до 10, то есть признали это очень важным, а зачастую и критически важным. 11% участников опроса считают, что такая ситуация имеет среднюю важность, оценив от 5 до 7 баллов, и всего 3% считают стабильность интернета малозначимой, поставив оценку от 1 до 4.
На качество интернета могут повлиять различные факторы, включая вид подключения – мобильный или оптоволоконный интернет, технологически устаревшие роутеры или устройства с низкой производительностью, а также высокая нагрузка на базовые станции. Влияние могут оказывать и внешние условия, например, толстые стены, которые затрудняют приём беспроводного сигнала и ослабляют его, а также аварии в сети, например, технические неполадки на стороне серверов или в кабельной инфраструктуре.
Согласно результатам опроса, 81% компаний хотя бы раз сталкивались с замедлением или исчезновением интернета: 8% из них указали, что это происходит регулярно, 32% – время от времени, а 41% – редко. В то же время 14% респондентов заявили, что никогда не сталкивались с подобными проблемами, а 6% затруднялись ответить.
«Для обеспечения дополнительной стабильности в деятельности и безопасности бизнеса растёт интерес к гарантированному интернету, особенно в местах, где недоступна оптоволоконная сеть. Такая услуга обеспечивает бесперебойное мобильное подключение с гарантированной скоростью даже при высокой нагрузке на сеть. Особенно ценна постоянная поддержка IT-специалистов, которые оперативно решают технические проблемы и обеспечивают непрерывную работу услуги. Другим решением является резервный интернет, который защищает от потери интернета – в случае аварии или перегрузки основного канала доступ в интернет автоматически переключается на второе подключение, обеспечивая бесперебойную работу бизнеса», – поясняет директор по широкополосной и ИКТ-инфраструктуре «Bite Latvija».