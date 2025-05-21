Стало известно, кто построит пассажирский терминал Rail Baltica в Таллинне

Строительная группа Merko Ehitus сообщила фондовой бирже Таллина, что дочерняя компания группы заключила договор с Rail Baltic Estonia на сумму 85 миллионов евро без учета налога на добавленную стоимость, срок выполнения работ установлен до октября 2028 года.

Контракт заключен на проектирование и строительство здания терминала в Юлемисте. Здание терминала, которое получит название Linda, будет построено по проекту международно признанного архитектурного бюро Zaha Hadid Architects.

Терминал частично будет включать в себя пути Rail Baltica и инфраструктуру государственной железнодорожной компании Эстонии Eesti Raudtee.

Часть здания терминала, охватывающая железнодорожные пути, будет иметь длину около 180 метров, а высота над уровнем улицы составит примерно 20 метров - то есть примерно как шестииэтажное здание. Для посадки и высадки пассажиров рядом с железнодорожными путями будут построены три платформы общей длиной около 1250 метров, из которых примерно половина будет находиться под крышей. Здание будет соответствовать всем европейским стандартам железнодорожного сообщения и будет построено без остановки текущего железнодорожного движения.

Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы в дальнейшем соединить страны Балтии железнодорожным сообщением с другими европейскими государствами. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию европейской колеи (1435 мм) протяженностью 870 километров, с максимальной скоростью движения поездов до 240 километров в час.

Согласно анализу, общая стоимость проекта в странах Балтии может достичь 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе, проведенном в 2017 году, оценивалось, что проект в целом обойдется в 5,8 миллиарда евро.