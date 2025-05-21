Государство ищет способ остановить рост цен на продукты

Министр экономики Виктор Валайнис призвал комиссию вернуться к этому вопросу на следующей неделе. "Либо будет достигнуто соглашение сторон и подписан меморандум, либо мы далее продвигаемся с законопроектом, потому что больше тянуть нельзя", - сказал министр.

Парламентский секретарь Минэкономики Юргис Миезайнис на заседании комиссии сообщил, что меморандум предусматривает три направления ограничения роста цен на продукты - корзину товаров по низким ценам, инструмент для сравнения цен и содействие торговле продукцией местного происхождения.

Если в рамках меморандума торговые предприятия сами обеспечат снижение цен, министерство обязуется не продвигать дальше изменения в законодательстве и регулирование цен.

В то же время, как отметил Валайнис, разработанный министерством законопроект дал возможность провести с отраслью переговоры об альтернативных решениях по снижению цен на продукты. На заседании 16 мая стороны достигли концептуального понимания, что соглашение по меморандуму возможно, и в ближайшее время необходимо договориться о его окончательных деталях.