Прогулочный кораблик высаживает людей на дамбе AB: эксперты обеспокоены

Фирма Jaunā Vecrīga нашла способ обходить ограничения, начав забирать и высаживать пассажиров на дамбе AB.

Ситуация вызывает обеспокоенность у капитана и владельца конкурирующей компании Riga River Tour Ильи Литвенко.

"Корабль, любой, не может подходить в необустроенное место. Мы не возим дрова, мы возим людей. Не дай боже ветер, течение или сопутствующие факторы - отрывается теплоход, или человек, выходя на необустроенный, пирсом это не назовешь, берег - падает, бьется головой не дай бог о бетонную стенку. Это очень серьезное нарушение", - сказал Илья Литвенко.

Латвийская морская администрация в комментарии для LSM+ подтвердила, что использовать это место в качестве причала небезопасно.

"Должен быть причал, который должен соответствовать всем требованиям безопасности. Если такого причала нет, и людей просто выпускают где-то, как-то, конечно, это не безопасно. Может случиться всякое. Человек может поскользнуться, может упасть и так далее", - сказала представитель Латвийской морской администрации Сарма Кочане.