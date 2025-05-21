Прогулочный кораблик высаживает людей на дамбе AB: эксперты обеспокоены

Пока Рижская дума и предприниматели не могут договориться, кто и как будет работать на официальных рижских причалах. Но один из операторов начал возить пассажиров в обход привычных привил - посадка и высадка происходят на дамбе AB. Об этом рассказывает LSM+.
Фирма Jaunā Vecrīga нашла способ обходить ограничения, начав забирать и высаживать пассажиров на дамбе AB.
Ситуация вызывает обеспокоенность у капитана и владельца конкурирующей компании Riga River Tour Ильи Литвенко.
"Корабль, любой, не может подходить в необустроенное место. Мы не возим дрова, мы возим людей. Не дай боже ветер, течение или сопутствующие факторы - отрывается теплоход, или человек, выходя на необустроенный, пирсом это не назовешь, берег - падает, бьется головой не дай бог о бетонную стенку. Это очень серьезное нарушение", - сказал Илья Литвенко.
Латвийская морская администрация в комментарии для LSM+ подтвердила, что использовать это место в качестве причала небезопасно.
"Должен быть причал, который должен соответствовать всем требованиям безопасности. Если такого причала нет, и людей просто выпускают где-то, как-то, конечно, это не безопасно. Может случиться всякое. Человек может поскользнуться, может упасть и так далее", - сказала представитель Латвийской морской администрации Сарма Кочане.
У компании Jaunā Vecrīga свое видение ситуации. "SIA Jaunā Vecrīga не согласно с утверждением, что кратковременная швартовка у дамбы AB является противозаконной или угрожает безопасности пассажиров", - заявили в компании.
По их мнению, место используется общественностью и самоуправлением для мероприятий, а значит, не может считаться опасным. Безопасность посадки, по их словам, обеспечивает капитан судна.
В Рижской полиции самоуправления знакомы с ситуацией и так ее прокомментировали:
"В полицию поступила информация о том, что у дамбы AB причалило судно. Для выяснения обстоятельств дела был отправлен патруль. Судно не было обнаружено.
При осмотре места происшествия также никаких запрещающих навигацию знаков обнаружено не было. Было установлено, что судно зашло на дамбу AB, чтобы забрать группу пассажиров, и находилось там около 15 минут.
Также получена информация о том, что коммерсант подал заявку в Департамент жилья и среды Рижской думы с просьбой разрешить ему причаливать к дамбе AB", - заявила представитель Рижской полиции самоуправления Иева Лукажа-Апалупа.
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