X-TAP: одно прикосновение – и вы знаете, как чувствует себя ваше тело

Гаджет, которому доверяют и близкие

X-TAP особенно ценен для тех, кто заботится о здоровье родных – пожилых родителей или партнёра. Благодаря синхронизации с приложением, близкие могут получать оповещения при тревожных изменениях показателей. Это создаёт дополнительный уровень уверенности — даже на расстоянии вы рядом.

Больше, чем просто технология

X-TAP создан не только для тех, кто следит за каждым шагом и калорией. Он нужен любому, кто хочет чувствовать себя увереннее – физически и эмоционально. В спешке утреннего дня, в тишине вечернего отдыха или в момент, когда чувствуете усталость – X-TAP всегда на месте. Он помогает понять, как вы себя чувствуете, и главное – почему.

Huawei действительно попала в точку. X-TAP – это не просто умная функция. Это удобный и понятный способ заботиться о себе каждый день, без стресса, без усилий – по одному прикосновению.

Фото: Пресс-фото

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