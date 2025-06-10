Глава Госконтроля в четверг представит в Сейме ежегодный доклад

Как сообщили агентству LETA в Госконтроле, Корчагин в своем выступлении расскажет о главных результатах ревизий в сферах, где констатированы системные недостатки и даны конкретные рекомендации по их устранению.

Также руководитель Госконтроля обрисует важнейшие задачи, для решения которых необходимо целенаправленное, эффективное и ответственное управление государственными ресурсами.

"Зрелость нашего государственного управления во многих его сферах создает стабильную основу для качественно нового скачка в развитии более простых, дешевых и дружественных обществу услуг и процессов. Чтобы воспользоваться этими возможностями, потребуется готовность ответственных должностных лиц к пересмотру привычного и нередко устаревшего порядка вещей и приема непопулярных и смелых решений не только время от времени, но и каждый день", - сказал Корчагин перед предстоящим заседанием.

Госконтролер входит в число тех государственных должностных лиц, которые выступают с ежегодным сообщением в Сейме. В 2024 году представители Госконтроля также приняли участие в 69 заседаниях комиссий и подкомиссий Сейма по результатам ревизий и другим важным вопросам.

Целью деятельности Государственного контроля является выяснение правомерности, правильности, экономичности и эффективности обращения с государственными средствами и средствами самоуправлений, а также предоставление рекомендаций по устранению выявленных недостатков.