Минфин готовит предложения по выходу латвийских госпредприятий на биржу

Доля увеличения расходов на оборону финансируется за счет заемных средств, за которые в последующие годы придется продолжать платить процентные платежи за обслуживание госдолга, пояснили в Минфине. Чтобы минимизировать их, Кабинет министров предложил, во-первых, рассмотреть вариант котировки миноритарных долей госпредприятий на бирже: с помощью вырученных средств можно было бы сократить госдолг, так как соответствующую часть государству не пришлось бы дополнительно занимать. Это позволит соответственно сэкономить и процентные платежи, и в результате долг за соответствующую часть не вырастет.

Во-вторых, приход частных инвесторов в компании при сохранении государством большинства может повысить их прибыльность, что позволит компаниям сохранить определенную долю финансирования для инвестиционных планов. Это не мешает предприятиям дополнительно привлекать ресурсы как в виде займов у финансовых учреждений, кредитных учреждений или выпуска облигаций, так и путем увеличения размера публичного предложения.

В целом отчуждение миноритарных долей госпредприятий через предложение на публичном рынке капитала оценивается положительно. Такие действия, наконец, могли бы сдвинуть развитие латвийского рынка капитала, а также позволили бы постепенно двигаться к сокращению роли государства в различных секторах предпринимательства.

"Однако с точки зрения инвесторов зачастую более привлекательными кажутся публичные предложения предприятий, где полученные средства используются для дальнейшего развития предприятия и создают ему возможность в будущем значительно увеличить стоимость предприятия. Хотя нередко бывают случаи, когда первоначальное публичное предложение используется, чтобы уменьшить участие нынешнего владельца и чтобы тот получил денежные средства", - рассказывает экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.