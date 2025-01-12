Сложности на пути авиакомпании airBaltic к первичному публичному предложению акций (IPO) на бирже - это плохой сигнал не только для самой компании, но и для государства, которое наконец-то планировало сделать то, что уже делают в других странах - выводить на биржу компании с государственным и муниципальным капиталом. Авиакомпания должна была стать первым таким предприятием, за которым последовали бы другие. Однако планы по другим компаниям все еще рассматриваются как желаемое, реализация которого может занять годы, сообщает программа De Facto Латвийского телевидения.
Видео ⟩ Когда можно будет купить акции латвийских госпредприятий? Министр отвечает
Обязательство по размещению госпредприятий на бирже правительство внесло в свою декларацию осенью 2023 года и рассматривало на заседании весной прошлого года. На данный момент реального прогресса нет. Министр финансов, впрочем, подчеркивает, что планы все еще актуальны.
"Мы потратили очень много времени, чтобы политически убедить всех в том, что это вообще обсуждаемая тема. Это первый политический цикл, когда сказали - ну хорошо, мы готовы включить это в программу правительства. И мы следуем этому", - рассказал министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство").
В Эстонии IPO уже провели две государственные компании. Это Таллинский порт, который в 2018 году привлек 147 миллионов евро, разместив треть своих акций, а также дочернее предприятие по производству возобновляемой энергии компании Eesti Energia - Enefit Green, которое в 2021 году привлекло 175 миллионов евро.
В Литве в 2020 году на биржу вышел производитель и продавец электроэнергии Ignitis Group, аналог латвийской компании Latvenergo. Таким образом компания привлекла более 430 миллионов евро для развития проектов зеленой энергии. В Латвии ничего подобного пока не сделано.
"Правительство также оценило в плане развития рынка капитала, что Latvenergo могло бы создать свое дочернее предприятие - компанию по возобновляемой энергии. Здесь ситуация идеальная, и нужно спросить у руководства Latvenergo, почему они этого не делают", - отметил Ашераденс.
В компании Latvenergo признают, что в данный момент подготовки к IPO действительно не ведется. Но, по их словам, нет и такого задания от акционера.
В Министерстве экономики, которое является держателем долей капитала, указывают, что это политическое решение. В любом случае, касательно дочерней компании по производству зеленой электроэнергии с ветровыми и солнечными парками такие решения можно принимать только тогда, когда будет что предложить на бирже.
Государственный секретарь Министерства экономики Эдмунд Валантис пояснил:
"Надо сказать, что на данный момент мы не готовы. Самый ранний срок, это 2028-2029 годы, когда фактически эти парки будут созданы в достаточном объеме. Возможно, что это будет и 2030 год, когда проект завершится, и будет ясный денежный поток".
Одна из государственных компаний, которая могла бы продать часть своих акций для привлечения финансирования, - это акционерное общество Augstsprieguma tīkls (AST).
Держателем капитала компании является Министерство климата и энергетики. В результате анализа было сделано заключение, что первичное публичное размещение акций (IPO) может стать важным и значимым инструментом для финансирования развития AST. Однако задачи по практической подготовке в компании пока не ставились, хотя этот вариант рассматривается в связи с будущими проектами. До сих пор инвестиции обеспечивались за счет собственных доходов, европейских фондов и облигаций.
"В будущем нам, вероятно, предстоят инвестиции в развитие нового интерконнектора между Латвией и Эстонией, возможно, Латвией и Швецией или Латвией и Германией. Поэтому, исходя из таких будущих проектов, необходимо оценивать, какой капитал нам потребуется и как его привлечь", - пояснил председатель правления AST Роланд Ирклис.
На теоретическом уровне о таком подходе говорят и в Latvijas Pasts, где IPO рассматривают как одну из возможностей.
Однако Рига, возможно, ближе всех к созданию фондовой биржи со своими муниципальными компаниями.
Дополнительные средства для инвестиций необходимы, в том числе для достижения цели - выйти за пределы столицы и работать на более широком рынке. Подготовка к этой возможности уже велась, и в случае соответствующего решения это можно сделать сравнительно быстро. Это вопрос месяцев, а не лет.
"В настоящее время Rīgas ūdens работает над программой финансирования своих инвестиций и планирует в 2025 году выпустить облигации для финансирования развития своих водопроводных и канализационных сетей. Также у нас были обсуждения с Rīgas namu pārvaldnieks, теоретически упоминалось и Rīgas siltums. Однако для выхода на биржу в любом случае требуется решение собственника, а в нашем случае это 60 депутатов Рижской думы", - отметил исполнительный директор Рижской думы Янис Ланге. По его словам, это решение, если вообще будет принято, можно ожидать только в следующем составе думы, после запланированных летом муниципальных выборов.
Тем временем в работе с муниципальными предприятиями соседние страны уже опережают Латвию. Например, в Эстонии поставщик воды Tallinna Vesi вышел на биржу с первичным публичным предложением акций (IPO) еще 20 лет назад, при этом в собственности муниципалитета осталось 55% компании.
В Совете иностранных инвесторов в Латвии (FICIL), который уже давно призывает государство действовать активнее, отмечают, что Латвия отстает от соседей, хотя, по крайней мере, сейчас движение все же началось. Член правления FICIL и руководитель рабочей группы по защите инвестиций Марис Вайновскис предполагает, что задержка может быть связана с определенными опасениями перед таким шагом.
"Существует стигма, связанная с приватизацией, не так ли? Но вывод компании на биржу - это не та старая, устаревшая приватизация! Она существенно отличается в нескольких аспектах. Я могу перечислить три. Во-первых, эти компании продаются частным инвесторам по реальной цене - это рыночная цена. Во-вторых, нет никаких отсроченных платежей, что, мол, заплатят через 10 или 15 лет деньгами самой компании - инвестиции должны быть сделаны сразу. И, наконец, обеспечивается более качественное управление благодаря раскрытию информации", - пояснил Вайновскис.
Государство взяло на себя обязательство достичь определенных результатов к 2027 году, а первый отчет о прогрессе Министерству финансов должен быть подготовлен до апреля этого года.
Видео: Сюжет программы De Facto
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