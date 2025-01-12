Видео Когда можно будет купить акции латвийских госпредприятий? Министр отвечает

"В будущем нам, вероятно, предстоят инвестиции в развитие нового интерконнектора между Латвией и Эстонией, возможно, Латвией и Швецией или Латвией и Германией. Поэтому, исходя из таких будущих проектов, необходимо оценивать, какой капитал нам потребуется и как его привлечь", - пояснил председатель правления AST Роланд Ирклис.

На теоретическом уровне о таком подходе говорят и в Latvijas Pasts, где IPO рассматривают как одну из возможностей.

Однако Рига, возможно, ближе всех к созданию фондовой биржи со своими муниципальными компаниями.

Дополнительные средства для инвестиций необходимы, в том числе для достижения цели - выйти за пределы столицы и работать на более широком рынке. Подготовка к этой возможности уже велась, и в случае соответствующего решения это можно сделать сравнительно быстро. Это вопрос месяцев, а не лет.