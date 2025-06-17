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Повысить конкурентоспособность: Алуксненский край будет включен в Латгальскую СЭЗ

Алуксне. Иллюстративное фото

Алуксненский край планируется включить в Латгальскую специальную экономическую зону (СЭЗ), предусматривают одобренные сегодня правительством поправки к закону "О применении налогов в свободных портах и специальных экономических зонах", а также в законе о Латгальской СЭЗ.

Как указывает Министерство умного управления и регионального развития, цель поправок - повысить конкурентоспособность, возможности экспорта и производительности предприятий приграничных территорий на востоке Латвии.

По данным на февраль этого года, администрация Латгальской СЭЗ заключила 80 договоров с работающими в СЭЗ предприятиями. Общий объем инвестиций по этим договорам составляет 109,08 млн евро, планируется также создать 667 новых рабочих мест. В составе Латгальской СЭЗ работают такие предприятия, как производитель оптоволокна Light Guide Optics International в Ливаны и производитель технического волокна Nexis Fibers в Даугавпилсе.

Включение Алуксненского края в Латгальскую СЭЗ предусмотрено планом мер по экономическому росту и укреплению приграничных территорий на востоке Латвии в 2025-2027 гг.

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