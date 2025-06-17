Повысить конкурентоспособность: Алуксненский край будет включен в Латгальскую СЭЗ

По данным на февраль этого года, администрация Латгальской СЭЗ заключила 80 договоров с работающими в СЭЗ предприятиями. Общий объем инвестиций по этим договорам составляет 109,08 млн евро, планируется также создать 667 новых рабочих мест. В составе Латгальской СЭЗ работают такие предприятия, как производитель оптоволокна Light Guide Optics International в Ливаны и производитель технического волокна Nexis Fibers в Даугавпилсе.