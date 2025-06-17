Для приобретения учебных пособий для школ дополнительно выделят почти 9 миллионов евро

Дополнительное финансирование предназначено для закупки учебных материалов для дошкольных, общеобразовательных, специальных и профессиональных учебных заведений, а также для их разработки и адаптации. Средства будут направлены на обеспечение учебными материалами детей в возрасте от пяти лет до начала получения основного образования, а также учащихся программ основного и среднего образования, за исключением дистанционного обучения.

Неделю назад правительство одобрило предложение Министерства образования и науки (МОН) перераспределить на эти цели 4,8 млн евро из финансирования проекта мониторинга качества образования. Еще 4,1 млн евро перераспределены из программы расширения доступности образования по интересам, организации досуга и услуг по присмотру за детьми из групп социального риска и детей с особыми потребностями, а также из средств, предназначенных для реформы системы академической карьеры.

Как сообщает МОН, объем финансирования на учебные пособия будет рассчитываться исходя из числа учащихся. Расчеты будут производиться на основании данных Государственной информационной системы образования о количестве учащихся на 1 сентября предыдущего года.