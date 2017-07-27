Важное предупреждение МИД ФРГ для немцев. Оно касается и нас с вами

20 июля немецкий МИД официально рекомендовал гражданам Германии, собирающимся провести каникулы в Турции, воздержаться от поездок. По той простой причине, что из-за «охоты на ведьм», продолжающейся уже год в этой стране, не может гарантировать им безопасности. Среди попавших в Турции «под метлу» есть несколько граждан Германии. Добиться их освобожения и высылки домой немецкая дипломатия пока не может.

Никогда ещё в течение последних полувека немецко-турецкие отношения не были такими напряжёнными. Неедавний визит президента Турецкой республики (так пока на бумаге) Р.Т.Эрдогана в Берлин не только не принёс надежд на их улучшение, но, наоборот, подлил масла в огонь. Одной из ключевых тем для «железной фрау», естественно, были многочисленные нарушения Анкарой прав человека.

Эрдоган же упёрто отвечал на каждый вопрос по незамысловатой схеме «Гюлен-заговор-терроризм». Очень удобное слово. Несколько часов беседы обоих лидеров обернулись пустой тратой времени. Вернувшись домой, Эрдоган разразился очередной антиевропейской филиппикой, процитированной всеми «правильными» турецкими СМИ.

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А «неправильных» в стране уже практически не осталось.

Немецко-турецкие отношения стремительно пошли под откос, когда в Стамбуле арестовали почти весь тамошний офис Amnesty International - шефа и пятерых сотрудников, среди которых один - подданный Германии.

Телеканал RTVD сообщил о «чёрном списке пособников терроризма из Германии», опубликованном Анкарой. В числе 68 его фигурантов не только частные лица, но и (ни много, ни мало) автоконцерн Daimler, химический мегаконсорциум BASF и парочка десятков бизнесов поскромнее.

Соответственно, МИД Германии также не рекомендует немецким предпринимателям продолжать деловую активность в Турции.

При этом тысячи граждан ФРГ, как ни в чём не бывало, намерены провести летний отпуск именно в Турции.

«Народно-кухонная» точка зрения, согласно которой «настоящим», коренным немцам опасаться нечего, потому как эрдогановские силовые структуры, якобы, рассматривают как «своих» лишь немецких граждан турецкого происхождения, и соответственно с ними обходятся, - не выдерживает никакой критики.

Дело даже не в том, что крупнейшими держателями акций группы BASF едва ли являются этнические турки. Принципиально другое: если Анкара, не считаясь с международным правом, оставляет за собой право единолично решать, «кто тут у нас свой турок», - то в таком случае не гарантирован никто.

И подданные ФРГ в том числе.

Именно это и пробовал разъяснить особо непонятливым в своём телевыступлении министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, приводя вполне доступные пониманию масс примеры. «Возможны даже самые абсурдные вещи. Вы давно путешествуете в Турцию, у вас там знакомые и друзья, с которыми вы видитесь много лет. А эти граждане Турции внезапно оказываются под подозрением службы безопасности из-за связей с движением Гюлена.

И вы в таком случае тоже становитесь сторонником террористического, по мнению турецкого правительства, движения. Например, вы останавливаетесь в отеле, который принадлежит такому человеку, или посещаете культурное мероприятие... Иными словами, во внутритурецкие разбирательства могут быть вовлечены абсолютно невинные граждане Германии».

И тут, естественно, возникает вопрос: одной ли Германии?

Прочие европейские МИДы - в том числе и балтийских стран - пока что молчат, но message шефа немецкой дипломатии вполне ясен: не застрахован никто. Другое дело, что из иностранцев, оказавшихся за решёткой в Турции, немецкоподданных больше всех. Понятно также, что ни единое официальное коммюнике МИД ФРГ не уполномочено давать рекомендации гражданам иных стран. Но, доходчиво разъяснив с телеэкрана, как в действительности может выглядеть небезопасность для немцев, министр сделал весьма прозрачный намёк прочим европейцам.

Естественно, учитывая давние и очень тесные экономические связи обеих стран - как и численность турецкой диаспоры на Рейне, - у Турции на Германию взгляд особый. Та Европа, что видна из Турции, - прежде всего Германия. И по этой же причине порча отношений с лидирующим государством ЕС автоматически вызовет ухудшение взаимопонимания с остальными компонентами политической Европы.

Да и немецкая сторона не склонна делать разницы. Ангела Меркель вполне прямолинейно сообщила Эрдогану, что немецко-турецкие отношения неразрвыно связаны с общеевропейско-турецкими.

Но из всего этого также следует, что если обладание немецким паспортом - не гарантия безопасности в нынешней Турции,

то едва ли таковую сможет обеспечить паспорт шведский, польский или латвийский.

Однако, тёплое море, дешевизна и отличный сервис - великие искусы. Спустя сутки по опубликовании рекомендаций МИД на том же канале RTVD жизнерадостный пресс-атташе немецкого Союза туроператоров Торстен Шэфер отрапортовал: «Мы следуем всем рекомендациям внешнеполитического ведомства... Но я хотел бы подчеркнуть, что пока опубликована только официальная рекомендация МИД. Официальная же оценка безопасности в этой стране не изменена, и поэтому все запланированные выезды выполняются в обычном режиме. И если кто-то вдруг захочет отменить свою поездку, он может сделать это в соответствии с обычными условиями обслуживания».

Дескать, политики предупреждают, а бизнес работает. И будет работать - пока всё не полетит к чертям.

Ясно, что Турция - последняя из стран мусульманского мира, которую европейский турист был бы склонен перестать посещать. Кроме бесчисленных своих красот - на все вкусы - Турция предлагает ещё и феноменальный сервис по очень скромным ценам - и в этом смысле, возможно, является мировым лидером. Туристский рай начинается уже в самолётах Turkish Airlines, где пассажиров закармливают до отвала, а желающих - ещё и упаивают до положения риз. Далее следуют магазины Duty Free - заметьте, по прилёте. Перед вылетом - это само собой, как везде.

Даже путешествуя по стране в одиночку, без пекущегося о тебе ежечасно оператора, с отличным сервисом сталкиваешься везде. Идёшь наобум на любую автостанцию в любой глухой провинции - и уезжаешь в нужном направлении через максимум полчаса. В своё время обнаружив эту особенность, я умудрился изъездить совершенно не рекламируемые туриндустрией, фантастически красивые и нетронутые глобализацией уголки Восточной Анатолии - от озера Ван до истоков Тигра и Евфрата.

И повсеместно сталкивался не только с сердечным гостеприимством, но и с тем, что можно было бы назвать очень грамотным, очень персональным и гибким обслуживанием - если бы только это слово оказалось к месту в тех городках и селениях, где начисто отсутствовали такие атрибуты турсервиса, как отели и рестораны с разным числом звёздочек. Где никто не говорил ни на едином европейском языке, а для многих - особенно в курдских областях - не был родным и турецкий.

И при этом понимание было мгновенным, реакции - адекватными, улыбки - искренними, а цены - смешными.

Лично для меня случившееся с Турцией - одно из самых печальных событий последнего десятилетия.

Но уже и десять лет назад, когда был я там последний раз, внутриполитическое напряжение давало о себе знать. Помню, в тот приезд один из моих стамбульских знакомых полушутя-полувсерьёз обратился ко мне:

- Послушай, если тебе так нравится Турция, то почему бы тебе не поселиться, например, в Стамбуле? Это вовсе не так невероятно трудно, как может показаться. Иностранцев с творческими профессиями у нас любят и ценят К тому же, говоря откровенно, любому иностранцу в этой стране позволено больше, чем турку.

- Именно это меня и настораживает, - ответил я тогда, - в здоровой системе быть такого не должно.

Больше не позволено. Болезнь, однако, усилилась в разы.

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