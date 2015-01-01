«Вы хотите денег за наш фашизм? «Хренушки», мы расплатились за это сполна!»

Если, будучи у власти, вы решили, что кто-то из соседей вам должен, но ваш политический предшественник был иного мнения, то лучший рецепт - делегализовать его. Нет, правда, гарантии, что сосед вообще примет всерьёз столь смелый пируэт воображения. Но отчего бы не попробовать: а вдруг из этой возни удастся вылепить какой-никакой дипломатический или даже правовой прецедент? Но можно и очень серьезно нарваться.

Тема обязательств, репараций и правопреемников вообще довольно непростая. В теории, каждая страна при любой смене власти может делегализовать предшествующий режим. Кто и как суверенному государству запретит? Но приведёт ли это к автоматической ликвидации прежних соглашений и обязательств? Казусы, впрочем, бывали разные.

Имеем советскую Россию, одним росчерком пера «обнулившую» все долги империи, и, предав союзников, вышедшую из I Мировой войны. Дескать, чурики, ребята, мы больше не играем! А если проклятый царизм кому когда и задолжал - прощаем всем! И ничегошеньки ей за это не было. Но имеем и другой казус - ГДР. На самом старте декларировавшую, что к нацистской Германии 1933-1945 годов она никакого отношения не имеет.

Что, однако, не освободило новобразованное государство от выплат военных репараций. Платила их наравне с ФРГ.

И немудрено: юридически подобные декларации являются внутренним делом страны-заявителя. Из которого вовсе не следует их безоговорочное и всеобщее признание за рубежом. В переводе на бытовой язык это звучит так:

если однажды утром ты решил, что родился заново, это твоё личное решение.

Принятых тобою вчера обязательств не отменяющее. Кое-что зажать, на этом «основании», быть может, и удастся. А вот дополнительно хапнуть - уже вряд ли.

Но иногда так и подмывает. Особенно когда имеешь дело с богатым и совестливым партнёром, чей предок причинил твоему большое несчастье. Вдруг потомок очередной раз усовестится, и что-нибудь подкинет, трудно ли богатому! Шансов «дожатия», конечно, мало, но ведь попытка не пытка. Вдруг пройдёт.

Первым попытался греческий премьер Алексис Тсипрас. 8 января 2015 года, в самый разгар финансовой рецессии в его стране он решил «напомнить» Берлину, что на ФРГ висит старый должок в виде якобы неуплаченных военных репараций. Неважно, что ещё в 1960 году на Элладу «пролились» 115 млн репарационных немецких марок. Это ведь было давно! Тогда Германий было две, а Грецией правил монарх. А вот сейчас (т.е., к началу 2015 года) греческое правительство задним числом насчитало ущерб от нацистской оккупации в 279 миллиардов евро. Так что раскошеливайтесь, господа!

Помнится, тогда Берлин отослал Афины прямиком к историческому соглашению, известному как Два Плюс Четыре (в американской версии - Final Settlement, окончательное урегулирование). Подписанный в Москве 12 сентября 1990 года четырьмя державами-победительницами во II Мировой войне и двумя германскими государствами, договор ставил целью устранение препятствий к последовавшему объединению Германии. Отдельный пункт подчёркивал, что отныне немецкие репарационные обязательства относительно государств (но не частных лиц!), пострадавших от нацизма, считаются выполненными.

Хотя и после этой «амнистии» Германия продолжала выплачивать репарации - теперь уж по собственной доброй воле. Только в рамках вскоре последовавшего немецко-польского Договора о добрососедстве ФРГ выплатила 500 млн марок в фонд города Варшавы и дополнительных 2 млрд в компенсациях семьям польских граждан, чей рабский труд был использован нацистами. И очередной раз подтвердила отсутствие претензий на утраченную в 1945 году в пользу тогдашних ПНР и СССР четверть своей исторической территории.

Параллельно стартовала программа приёма Германией на постоянное жительство евреев из стран Восточной Европы, закрытая только в начале ХХI века.

А Израилю ФРГ выплачивает до сих пор. Хотя формально еврейское государство от нацизма не пострадало, и пострадать не могло за своим тогдашним отсутствием на карте. Но как никто другой пострадали его граждане - достаточно уж только этого.

В забывчивости, непоследовательности и отсутствии логики Германию не обвинишь. Но обвиняют - именно те, у кого проблемы и с одним, и с другим, и с третьим.

«Козырным» аргументом Тсипраса было... отсутствие Греции среди подписавших соглашение 2+4. Хотя и в момент подписания, и в момент ратификации Греция не издала ни звука. Прошло почти полвека, и в Афинах вдруг возмутились, отчего формат 2+4 не был форматом 2+5. Не смешно ли?

Очередная комедии на тот же сюжет была разыграна в эти августовские дни.

На сей раз в Варшаве, где пошли ещё дальше, чем в Афинах. Польская Народная Республика, дескать, отказалась от немецких репараций в 1953 году под давлением СССР, который сильно боялся, что значительные выплаты развалят не слишком сильную экономику ГДР. Но поскольку ПНР была несуверенным колониальным государством, мы её сейчас в три притопа делегализуем! Со всеми заключёнными ею соглашениями.

И пойдём крутить историю по новой, с репарациями в полном объёме! Такая сногсшибательная идея.

Генерировала её, понятно, правящая партия, почти два года примеривающаяся, куда бы побольнее Берлин куснуть. Тут же забурлили СМИ, а польская Сеть просто захлебнулась в комментариях частных лиц.

При этом не вполне даже ясно, о какой сумме польское правительство грезит. Обозреватель респектабельного newsweek.pl Цезары Михальски называет 6 млрд. евро, и плюс-минус столько же упоминают проправительственные источники. Однако автор материала, засветившегося 23 августа на брюссельском англоязычном портале politico.eu, Михал Бронятовски (надо думать, не имеющий проблем с чтением по-польски) определил сумму претензии Варшавы к Берлину аж в 6 триллионов долларов. Скорректированных через несколько дней редакцией портала в «миллиарды долларов».

Хотя никакой принципиальной разницы между этими воображаемыми миллиардами и триллионами нет: какую бы сумму ни назвал варшавский официоз, она так никчемно и повиснет между небом и землёй.. Ведь в Европейский суд PiSовцы, едва ли обратятся. Очень уж рискованно. Во-первых (и в лучшем случае) иск могут не принять, ссылаясь на помянутый пункт 2+4.

Во-вторых же всем хорошо известно, что ждёт проигравшего по денежному иску. А тут ещё и сумма очень ничего себе.

И понимает это не только польская оппозиция, напомнившая, как при вступлении в ЕС тогдашнее руководство РП очередной раз подтвердило, что вопрос о репарациях закрыт. Так что хоть делегализуй ПНР, хоть предай её анафеме, хоть просто забудь о ней, - дискуссия давным-давно завершена. Проправительственный же публицист Марчин Вольски в интервью порталу onet.pl заметил, что вообще-то главное во всей этой истории вовсе и не деньги, но обладание рычагом воздействия на Берлин. Вот, оказывается, какой замысловатый ход.

Германия отреагировала с некоторой паузой - как опытный психиатр, дающий пациенту вволю выговориться. 23 августа вице-спикер Бундестага Ульрике Деммер спокойно сообщила, что ответственность за прошлое - как моральную, так и финансовую - её страна, безусловно и очевидно несёт.

Что же касается конкретного вопроса о репарациях межгосударственного масштаба, то он давно урегулирован.

С тех пор не прошло и недели, как Берлин вкатил Варшаве форменную оплеуху. «29 августа позиция Польши в ЕС радикально изменилась, - оперативно сообщил newsweek.pl, - хватило одной фразы Ангелы Меркель. Долго казалось, что молчание немецкого канцлера на тему Польши будет продолжаться. В конце июня... один французский дипломат сообщил о закулисной договорённости: дисциплинирование Польши возьмёт на себя Париж, а Берлин займётся Грецией. Этого хотела Германия».

Сказала же Меркель вот что:

«Мы не можем держать язык за зубами и молчать ради всеобщего спокойствия: речь ведь идёт о европейских принципах сотрудничества».

Ясно, что причиной резкому изменению тона Меркель стала вовсе не тема «немецкого военного долга». Но демонстративное поднятие Варшавой именно этого вопроса, на который, к тому же, давно дан ответ, - стало последней каплей.

Да и с чего, собственно, Германии терпеть всё это свинство? Война кончилась 72 года назад, и с тех пор федеративной республике удалось проделать титаническую работу. Никогда ещё её авторитет не был так высок в Европе, как сейчас. С какой такой стати ФРГ, даже не вчера превратившейся в главный политический и экономический мотор ЕС, терпеть недалекие и хамские провокации - и от кого?

От премьера страны, которую она же, Германия, вытянула из почти неминуемого банкротства? Или от несчастливо выбранного правительства другой страны, с которой десятилетиями была в прекрасных отношениях, которой протежировала В ЕС, и чьим главным экономическим партнёром остаётся по сей день?

По какому праву эти добровольные маргиналы ЕС смеют снова и снова попрекать Германию нацизмом? Может быть, им известно о чем-то подобном в нынешней ФРГ?! Зато вся Европа наслышана об откровенно неонацистской «Золотой заре» - партии «арийцев и подлинных эллинов», которую в Греции не то, что не запрещают - у неё 18 мест в национальном парламенте! И три в европейском - притом, что у Греции в Европарламенте всего-то 21 место.

Может быть, в Германии есть хотя бы бледное подобие ONR (Национально-радикального лагеря), смело марширующего теперь по улицам польских городов чуть ли не по случаю каждого праздника? До войны ONR прославился организацией еврейских погромов на востоке Польши; затем - коллаборацией с оккупантами, и вот теперь снова вылез из щелей, где затаился, было, на несколько десятилетий. Естественно, при поддержке правящей партии, именующей этот сброд «нашей патриотической молодёжью».

При всей обходительности и изрядном терпении «железная фрау» весьма прямолинейна, и отнюдь не труслива. Пример с Путиным, вроде бы, разъяснил всем: давить на психику Ангеле Меркель не более эффективно, чем отливать против ветра. Но нет - оказывается, не всем. Тем хуже для непонятливых: пусть теперь пеняют на себя.