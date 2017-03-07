В Латвию вернулся давно забытый вид мошенничества

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

В Латвию вернулся давно забытый вид мошенничества, об этом рассказывает передача Degpunktā. Неизвестная фирма, представляющаяся благотворительной, предлагает пенсионерам бесплатно проверить состояние окон. Эти обманщики начали активно действовать в Юрмале, и выбирают своими жертвами, в основном, людей в годах, рассказала передаче телезрительница Мирдза.

«Предложили проверить пластиковые окна, не сказали из какой они фирмы, и вообще ничего про себя, но мы, говорят, проверим ваши окна, раз уж они у вас стоят уже больше трех лет. Ладно мне позвонили, так и моему знакомому в Булдури тоже. Он в охране работает, пришел домой вздремнуть. Так он назвал им свой адрес, имя, фамилию, код от двери, чтобы могли зайти.

Потом ему позвонили мужчины, сказали, что могут заехать, посмотреть состояние окон. Когда он проснулся и до него дошло, что он непонятным людям, которые даже не представились все рассказал, он положил топор к дверям. А звонят они, не знаю уж, где они берут номера мобильных, только пожилым людям», - рассказывает зрительница.

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Дальше все идет по известному сценарию, сообщает Мирдза,

проникнув в дом мошенники, между делом, просят разменять крупную банкноту, чтобы сперва посмотреть, где старики хранят деньги, а потом их обокрасть.

«Я думаю, что они хотят просто попасть в дом к человеку, посмотреть, что можно стащить. Ведь пока один разговаривает с хозяином у окна, второй может пошарить по комнатам. Я такого боюсь», - говорит она.

Информация о подозрительных звонках уже передана в Юрмальскую полицию,

но это не означает, что такой вид мошенничества не появится и в других районах. Поэтому передача советует быть начеку и предупредить своих близких, особенно пенсионного возраста.

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