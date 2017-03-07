Хозяйка решила похоронить четвероногого друга прямо у окон многоэтажки

Вечером 6 марта работники Рижской Муниципальной полиции отправились в Вецмилгравис, где один иж жителей района заметил, что сосед рядом с жилым многоэтажным домом закопал труп животного.

Прибыв на место событий, полицейские заметили большую «могилу» прямо у квартирных окон. Были вызваны работники Кладбища для животных «Citi medību lauki», которые откопали мертвое животное и забрали тело для похорон.

Стражи порядка посетили квартиру, в которой находилось, хозяйка животного. Женщина сказала, что на днях у нее умерла собака и она попросила соседа похоронить ее во дворе.

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Материалы по делу отправлены в Латвийскую Продовольственно ветеринарную службу. Закон предусматривает, что за данное деяние налагается штраф от 7 до 210 евро.

Полиция напоминает, что тело умершего любимца можно похоронить на одном из зарегестрированных кладбищ для животных, а также оставить тело в ветеринарной клинике для утилизации или индивидуального кремирования.

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