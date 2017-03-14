Смерть малыша на Югле: родители не виноваты в трагедии

Госполиция закончила расследование дела об обнаруженном в одной из квартир на Югле мертвом младенце.

Выяснилось, что родители не виноваты в смерти и какого-либо криминала не было.

Выяснив все обстоятельства ЧП, полиция заявила, что родители не в достаточной мере исполняли свои родительские обязанности. Дело закрыто, сообщает nra.lv.

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Напомним, что в конце января полиция получила информацию от медиков, что в одной из рижских квартир обнаружен труп 7-месячного мальчика

Как уже сообщал Русский TVNET, родители пояснили прибывшим на место стражам порядка, что находились вместе с ребенком, однако в течение 12 часов, с десяти вечера вторника до десяти утра среды, не обращали на него внимание. Рано утром отец ушел на работу и не подошел к малышу. Позднее, около десяти утра, мать заметила, что ребенок очень тихий.

Она подошла к нему и обнаружила, что малыш не подает признаков жизни, после чего вызвала скорую помощь.

Изначальная информация свидетельствует, что смерть ребенка не была насильственной. Однако результаты экспертизы еще не получены.

Мать 1993 года рождения лишена родительских прав по отношению к двум другим детям, которые также являются малолетними. Старшие дети сейчас в этой семье не живут.

Ранее родители ребенка судимы не были.

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