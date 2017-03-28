Трагедия в Литве: соседка считает, что до убийства мужчину довела бабушка

Gaižeņu ciemā nogalinātās ģimenes kaimiņiene Birute
 

Gaižeņu ciemā nogalinātās ģimenes kaimiņiene Birute. Фото: Eriko Ovčarenko/15min.lt

До вчерашнего вечера в деревне Гайженай (Каунасский район) все было спокойно, пока 27 марта были обнаружены четыре трупа с огнестрельными ранениями: «Боюсь спать. Как вы думаете, он не вернется? Он был хорошим ребенком» - рассказывает соседка Бируте. Она уверена, что причиной трагедии стали семейные отношения.

«Соседи были очень своеобразными. Закрытыми» - рассказала женщина порталу «15min.lt». Она считает, что ссора между соседями возникла из-за земли.

На вопрос, что могло подталкнуть мужчину на такой ужасный шаг, Бируте моментально ответила — бабушка. «Гарантирую, она довела ребенка до такого. Она была очень требовательна, и на все злилась. Эгидиюс был очень закрытым, но хорошим. У него не было друзей. Самое плохое, что про него можно сказать — он никогда не здоровался» - рассказывает Бирута.

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Эгидийс, прошлым летом, после окончания учебы в Англии, вернулся домой, где жил вместе с родителями. У матери подозреваемого была третья группа инвалидности. «Как мне жаль этого ребенка! Как он мог так поступить? Что же теперь с ним будет? Возможно, он покончит с собой. Он умный, химик, знал, что его за это ждет» - добавила Бирута.

Другие жители деревни также отмечают, что молодой человек был своеобразным, «не такой, как все», стеснительный и неразговорчивый.

Соседка Аурелия подтверждает слова Бируты: «Семья Анупрайтис была очень закрытой, ни с кем не общалась. Задержанного Эгидиюса еще недавно видела на школьной площадке, как он играл в баскетбол. «Боже, куда же он мог убежать? У него ни прав, ни машин, ни друзей. Где ему прятаться?» - риторический вопрос задает соседка, которая, как и другие жители деревни, не спала всю ночь.

Литовская полиция кинула все силы на поиск убийцы из Каунаса

Фото: Литовская полиция кинула все силы на поиск убийцы из Каунаса0

Как уже ранее сообщал Русский TVNET, В понедельник вечером (27 марта) поступило сообщение о том, что в деревне Гайженай (Каунасский район) были обнаружены трупы двух женщин и двух мужчин с огнестрельными ранениями. Работники полиции всю ночь разыскивали подозреваемого в преступлении 27-летнего сына одной из убитых. Предполагается, что мужчина убил свою мать (1968 г.р.), бабушку (1942 г.р.), отца (1967 г.р.) и его брата (1979 г.р.). А 81-летний дедушка подозреваемого, получивший ранение ноги, остался жив. Пенсионера увезли в больницу в шоковом состоянии.

В Каунасе мужчина застрелил четырех родственников

Фото: В Каунасе мужчина застрелил четырех родственников0

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