Дело обвиняемого во взяточничестве экс-главы LDz передано в суд

Uģis Magonis
 

Uģis Magonis. Фото: Edijs Pālens / LETA

Генеральная прокуратура передала в суд уголовное дело обвиняемого в получении взятки бывшего руководителя ГАО «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз) Угиса Магониса и эстонского миллионера Олега Осиновского.

Как сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Генпрокуратуры Кристине Сутугина, не называя имен обвиняемых, прокурор отдела Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел передал в суд Латгальского предместья города Риги уголовное дело в отношении государственного должностного лица о принятии взятки в крупном размере и в отношении частного лица о предложении и передаче взятки в крупном размере.

По уголовному делу к уголовной ответственности привлечены бывший председатель правления ЛДз за принятие взятки в размере 499,5 тыс. евро от частного лица в связи с закупкой дочерним предприятием ЛДз «Сервис подвижного состава ЛДз».

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Частное лицо привлечено к уголовной ответственности за предложение взятки в 500 тыс. евро и передачу 499,5 тыс. евро вышеупомянутому государственному должностному лицу за принятие решения в интересах юридического лица - иностранного предприятия.

Угис Магонис был задержан летом 2015 года по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. евро. В даче взятки подозревается эстонский предприниматель-миллионер Олег Осиновский.

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