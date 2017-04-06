Шок: турист избил женщину в даугавпилсском храме?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

3 апреля в храме Новостроенской староверской общины случился инцидент, в котором пострадала служительница, продающая свечи. В храм вошел иностранный турист, в руках у него был камера – мужчина намеревался произвести съемку. На улице его дожидалась спутница.

Между пожилой женщиной и туристом вспыхнул неожиданный конфликт. Как известно, в старообрядческих моленных съемка не приветствуется – периодически храмы обворовывают, целью преступников являются старинные иконы.

О запрете вести видеозапись предупреждает соответствующая надпись.

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Турист не подчинился требованию свечницы прекратить съемку, после чего женщина начала теснить гостя к выходу.

Мужчина оттолкнул служительницу – она упала, зацепив сумку туриста, у которой оторвалась ручка, после чего свечница получила удар ногой. Конфликт завершился тем, что непрошеные гости покинули храм, а женщина была доставлена в больницу, где у нее зарегистрировали побои.

Согласно официальной информации, которая имеется в распоряжении правоохранительных органов, по факту случившегося начато административное делопроизводство. Старший специалист Госполиции Ксения Белова рассказала, что были написаны два заявления – от служительницы храма, женщины 1942 года рождения, и от спутницы туриста – 1949 года рождения.

При этом они не выдвигают никаких претензий друг к другу. Факт нанесения телесных повреждений полиция подтвердить не может, так как пока не поступили результаты медицинского обследования.


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