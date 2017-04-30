Мужчина спрыгнул в Даугаву с Островного моста

Рига
 

Рига. Фото: Ieva Lūka / LETA

В четверг, 27 апреля, около 15.00 часов дня Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на Островной мост в Риге, где мужчина спрыгнул в Даугаву.

Приехав на место ЧП, спасатели вместе с полицией обследовали указанную территорию.

Тело мужчины было найдено и поднято в лодку. Медики зафиксировали смерть.

Реклама

Русский TVNET рассказывал, что 28 апреля на Вантовом мосту прохожие спасли девушку, которая собиралась прыгнуть в Даугаву.

Один мужчина крепко схватил трясущуюся и плачущую девушку, накрыл курткой, еще один прохожий звонил в оперативные службы. Остановились помочь и другие водители, которые ехали по мосту.

Еще по этой теме
Полицейские предотвратили суицид на Вантовом мосту

Полицейские предотвратили суицид на Вантовом мосту

Девушка хотела покончить с собой на Вантовом мосту; прохожие спасли ее

Девушка хотела покончить с собой на Вантовом мосту; прохожие спасли ее


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR
Дом
Дом, Ķekavas pag., 179500 EUR
Дом
Дом, Mārupe, 195000 EUR

reklama.vesti.lv

Навка о «голом» фото Пескова: «Я сама себе завидую» Wo&Men

Навка о «голом» фото Пескова: «Я сама себе завидую»

В пещерной грязи нашли ДНК древнего человека Hi-Tech

В пещерной грязи нашли ДНК древнего человека

ФОТО: Знаменитости выбирают железных коней! Showbiz

ФОТО: Знаменитости выбирают железных коней!

Звезды без прикрас в купальниках: от классики до секси-бикини Wo&Men

Звезды без прикрас в купальниках: от классики до секси-бикини

Физики заявили о возможности создания машины времени Hi-Tech

Физики заявили о возможности создания машины времени

Происшествия и ЧП

Полиция

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
42 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
http://alkoutlet.lv

Темы

 