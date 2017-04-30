Мужчина спрыгнул в Даугаву с Островного моста

В четверг, 27 апреля, около 15.00 часов дня Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на Островной мост в Риге, где мужчина спрыгнул в Даугаву.

Приехав на место ЧП, спасатели вместе с полицией обследовали указанную территорию.

Тело мужчины было найдено и поднято в лодку. Медики зафиксировали смерть.

Реклама

Русский TVNET рассказывал, что 28 апреля на Вантовом мосту прохожие спасли девушку, которая собиралась прыгнуть в Даугаву.

Один мужчина крепко схватил трясущуюся и плачущую девушку, накрыл курткой, еще один прохожий звонил в оперативные службы. Остановились помочь и другие водители, которые ехали по мосту.

Еще по этой теме