Полиция задержала мужчину, который развращал собственную падчерицу

Некоторое время назад Госполиция получила из образовательного учреждения информацию о несовершеннолетней девочке - жительнице Пардаугавы, против которой, возможно, совершал развратные действия отчим.

Сотрудники отдела уголовной полиции Курземского участка Госполиции Рижского регионального управления в рамках следствия получили подтверждение того, что мужчина совершал по отношению к падчерице развратные действия несколько раз в течение года. Это началось, когда девочка еще была несовершеннолетней. Согласно последней информации, мужчина трогал интимные зоны ребенка, а также призывал ее ласкать себя саму в его присутствии.

Узнав, что полиция им заинтересовалась, в течение последних полгода подозреваемый скрывался. Однако в конце мая этого года стражи порядка получили информацию, что объявленный в розыск мужчина живет в Риге. Сотрудники Курземского участка Уголовной полиции Риги отправились по конкретному адресу и мужчину 1970 года рождения задержали.

Реклама

Ранее задержанный за преступления подобного рода в поле зрения полиции не попадал, однако один раз был судим за порчу имущества.

Начат уголовый процесс. К подозреваемому применена мера пресечения - арест.

Госполиция призывает взрослых быть внимательными - в случае малейших подозрений, что ребенок подвергается развратным действиям, необходимо незамедлительно обратиться в полицию, позвонив по номеру 110 или отправившись в ближайший полицейский участок.