Дело о пропавшем Иване: поиски в Лиепае проводятся стихийно, без ведома полиции

В Лиепае сейчас происходят активные мероприятия по поиску 5-летнего Ивана, которыми руководят люди без необходимого опыта, в социальной сети «Facebook» пишет организация «Bezvests.lv».

В настоящее время волонтеры общества не принимают участия в поисках 5-летнего Ивана в Лиепае. Поиски командой добровольцев BEZVESTS.LV на территории Лиепаи приостановлены с 4 июля. В настоящее время волонтерская организация ждет сигнала от полиции, когда их можно будет возобновить.

На своей страничке в Facebook представители организации обратились к СМИ: " Заявляем, что все поисковые мероприятия, которые в настоящее время проводятся в Лиепае стихийно, без ведома Госполиции, никакого отношения к BEZVESTS.LV не имеют, а значит, организация не несет за них никакой ответственности.

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Уважаемые сограждане, лиепайчане и жители других городов и краев Латвии!

Если вы соглашаетесь участвовать в стихийных поисках, которые в настоящее время проводят люди, не имеющие юридического статуса и опыта, всю ответственность за исход таких мероприятий Вы берете на себя.

BEZVESTS.LV заявляет, что не имеет никакого отношения ни к домашней странице meklejam.lv, ни к странице FB meklejam.lv, ни к открытому в Zello каналу meklējam.lv. Такая организация в Латвии официально не зарегистрирована, так что все вопросы о действиях ее организаторов просим задавать им самим - на их каналах и в социальных сетях"- пишет руководитель BEZVESTS.LV Александр Фаминский.



































































Aizvērt Bezvests.lv организовали поиски мальчика Ивана в Лиепае bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv







Несмотря на то, что работа с добровольцами приостановлена, многие продолжают проводить поисковые операции самостоятельно, в связи с чем, с каждым днем появляется все больше новых версий о местонахождении Ивана. Одни верят в чудеса, другие в магические силы экстрасенсов, а кто-то уже уверен, что ребенка из страны увезли и надежды его вернут практически нет. Однако стоит добавить, что

все это лишь догадки, слухи и предположения

и пятилетнего ребенка будут искать, пока не найдут - в Латвии или за рубежом.

«У него есть шанс выжить, мы ищем живого мальчика», - заявляют в Лиепайском участке Курземской региональной полиции. В поисках мальчика участвовали тысячи добровольцев, представителей оперативных служб и армии, но найти каких-либо указаний на его местонахождение пока не удалось. Заявление в полицию о том, что пятилетний Ваня в субботу утром вышел из своего дома и не вернулся, поступило в полицию только в воскресенье. В полиции считают, что Иван может быть не только в Лиепае или в любом месте Латвии, но и за пределами страны, поэтому он объявлен в международный розыск. Проверялась одна из версий о том, что мальчик ушел вместе с цирковой труппой из Литвы, которая в день его пропажи выступала в Лиепае, но она, к сожалению, не подтвердилась - сообщает Diena, Latvijas Avize.

Как уже писал Русский TVNET, заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила в воскресенье около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.

4 июля полиция распространила фото - кадр записи камеры видеонаблюдения - Ваня стоит на остановке общественного транспорта в Лиепае.

Фото: bezvests.lv

В свою очередь, Госполиция указала, что приостановила поиски с добровольцами, поблагодарила волонтеров за помощь и ценный вклад. Проанализировав ситуацию, дальше будет действовать уже своими полицейскими методами.

ПРИМЕТЫ ребенка: Волосы светлые, глаза голубые, кожа лица смуглая, рост 120 см. Одет, по уточненным данным, в одежду синего цвета - синие брюки и синюю вязанную кофту на «молнии».

Если увидите мальчика с похожими приметами, просьба не выпускать его из поля зрения и срочно звонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.