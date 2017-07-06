Дело о пропавшем Иване: поиски в Лиепае проводятся стихийно, без ведома полиции

В Лиепае сейчас происходят активные мероприятия по поиску 5-летнего Ивана, которыми руководят люди без необходимого опыта, в социальной сети «Facebook» пишет организация «Bezvests.lv».
В настоящее время волонтеры общества не принимают участия в поисках 5-летнего Ивана в Лиепае. Поиски командой добровольцев BEZVESTS.LV на территории Лиепаи приостановлены с 4 июля. В настоящее время волонтерская организация ждет сигнала от полиции, когда их можно будет возобновить.
На своей страничке в Facebook представители организации обратились к СМИ: " Заявляем, что все поисковые мероприятия, которые в настоящее время проводятся в Лиепае стихийно, без ведома Госполиции, никакого отношения к BEZVESTS.LV не имеют, а значит, организация не несет за них никакой ответственности.
Уважаемые сограждане, лиепайчане и жители других городов и краев Латвии!
Если вы соглашаетесь участвовать в стихийных поисках, которые в настоящее время проводят люди, не имеющие юридического статуса и опыта, всю ответственность за исход таких мероприятий Вы берете на себя.
BEZVESTS.LV заявляет, что не имеет никакого отношения ни к домашней странице meklejam.lv, ни к странице FB meklejam.lv, ни к открытому в Zello каналу meklējam.lv. Такая организация в Латвии официально не зарегистрирована, так что все вопросы о действиях ее организаторов просим задавать им самим - на их каналах и в социальных сетях"- пишет руководитель BEZVESTS.LV Александр Фаминский.
Несмотря на то, что работа с добровольцами приостановлена, многие продолжают проводить поисковые операции самостоятельно, в связи с чем, с каждым днем появляется все больше новых версий о местонахождении Ивана. Одни верят в чудеса, другие в магические силы экстрасенсов, а кто-то уже уверен, что ребенка из страны увезли и надежды его вернут практически нет. Однако стоит добавить, что
все это лишь догадки, слухи и предположения
и пятилетнего ребенка будут искать, пока не найдут - в Латвии или за рубежом.
«У него есть шанс выжить, мы ищем живого мальчика», - заявляют в Лиепайском участке Курземской региональной полиции. В поисках мальчика участвовали тысячи добровольцев, представителей оперативных служб и армии, но найти каких-либо указаний на его местонахождение пока не удалось. Заявление в полицию о том, что пятилетний Ваня в субботу утром вышел из своего дома и не вернулся, поступило в полицию только в воскресенье. В полиции считают, что Иван может быть не только в Лиепае или в любом месте Латвии, но и за пределами страны, поэтому он объявлен в международный розыск. Проверялась одна из версий о том, что мальчик ушел вместе с цирковой труппой из Литвы, которая в день его пропажи выступала в Лиепае, но она, к сожалению, не подтвердилась - сообщает Diena, Latvijas Avize.
Как уже писал Русский TVNET, заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила в воскресенье около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.
4 июля полиция распространила фото - кадр записи камеры видеонаблюдения - Ваня стоит на остановке общественного транспорта в Лиепае.
Фото: bezvests.lv
В свою очередь, Госполиция указала, что приостановила поиски с добровольцами, поблагодарила волонтеров за помощь и ценный вклад. Проанализировав ситуацию, дальше будет действовать уже своими полицейскими методами.
ПРИМЕТЫ ребенка: Волосы светлые, глаза голубые, кожа лица смуглая, рост 120 см. Одет, по уточненным данным, в одежду синего цвета - синие брюки и синюю вязанную кофту на «молнии».
Если увидите мальчика с похожими приметами, просьба не выпускать его из поля зрения и срочно звонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.