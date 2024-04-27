Экс-гендиректор Яунземе начала работу в другом госучреждении

Согласно информации на сайте CFLA, Яунземе занимает должность атташе отрасли в департаменте сотрудничества в целях развития CFLA.

Представители CFLA сообщили, что Яунземе приступила к работе 17 апреля.

Трудовой договор с Яунземе заключен на конкретный срок - до 31 марта 2025 года, так как он связан с реализацией проекта сотрудничества "Поддержка укрепления административной мощности государственного управления Узбекистана".

В обязанности этой должности входит координация участия CFLA как Латвийского агентства сотрудничества в целях развития в реализации проекта сотрудничества в целях развития Узбекистана, организация мероприятий проекта (краткосрочных программ обучения и других мероприятий) в Узбекистане и участие вовлеченных структур Узбекистана в мероприятиях проекта в Латвии.

Как уже сообщалось, 12 февраля Яунземе передала полномочия новому гендиректору VOD Байбе Шмите-Роке, которая приступила к исполнению должностных обязанностей с 13 февраля.

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