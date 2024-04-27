Экс-гендиректор Яунземе начала работу в другом госучреждении

Бывший генеральный директор Службы госдоходов (VID) Иева Яунземе начала работать в Центральном агентстве финансов и договоров (CFLA), подтвердили представители CFLA.
Согласно информации на сайте CFLA, Яунземе занимает должность атташе отрасли в департаменте сотрудничества в целях развития CFLA.
Представители CFLA сообщили, что Яунземе приступила к работе 17 апреля.
Трудовой договор с Яунземе заключен на конкретный срок - до 31 марта 2025 года, так как он связан с реализацией проекта сотрудничества "Поддержка укрепления административной мощности государственного управления Узбекистана".
В обязанности этой должности входит координация участия CFLA как Латвийского агентства сотрудничества в целях развития в реализации проекта сотрудничества в целях развития Узбекистана, организация мероприятий проекта (краткосрочных программ обучения и других мероприятий) в Узбекистане и участие вовлеченных структур Узбекистана в мероприятиях проекта в Латвии.
Как уже сообщалось, 12 февраля Яунземе передала полномочия новому гендиректору VOD Байбе Шмите-Роке, которая приступила к исполнению должностных обязанностей с 13 февраля.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!