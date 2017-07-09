Молчащие жертвы. От сексуального насилия страдает каждый пятый ребенок

«Тихие преступления» - так специалисты называют преступления, связанные с сексуальным насилием по отношению к детям, так как их сопровождает большая таинственность. Однако данные Евросовета свидетельствуют, что каждый пятый человек в детстве страдал от сексуального насилия. Каждый десятый при этом не был выслушан или взрослые ребенку не поверили, пишет TVNET.

В Латвии сексуальное насилие - самый распространенный вид преступлений по отношению к детям - на его долю приходится 25% от зарегистрированных уголовных преступлений в 2016 году. Однако Латвия в этом плане не исключение - в других странах ЕС сексуальное насилие по отношению к детям - распространенный феномен.

Под сексуальным насилием следует понимать широкий спектр действий, включающих в себя в том числе и нарушение прав частной жизни.

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Это может быть половой контакт, касание тела, подсматривание за тем, как ребенок моется или переодевается, принуждение других к сексу или сексуальная эксплуатация.

Насилие по отношению к ребенку выражается и в случаях, когда взрослый принуждает ребенка смотреть вместе с ними порнографические фильмы или эротические фотографии в журнале, рассказала юрист центра «Dardedze», руководитель пилотного проекта «Дом ребенка» Лаура Цельмале.

Сексуальные преступления по отношению к детям отличаются тем, что чаще всего преступник - близкий ребенку человек.

Это может быть отец, отчим, дед, футбольный тренер, учитель по плаванию, сосед, друг семьи или другое лицо.

Именно поэтому этим преступлениям дано название «тихие». Они покрыты таинственностью и выходят на свет только через много лет, когда человек уже вырос и раскрывает, что с ним произошло в детстве. Ребенка раздирают двойственные чувства, так как насильник одновременно является близким, любимым человеком, который иногда дает ребенку то, чего ему очень не хватает: неразделенного внимания.

Специалисты считают, что о большом количестве случаев сексуального насилия так никто никогда и не узнает. Прошло много лет, может быть и десятки, эмоциональные раны зарубцевались и человек больше не хочет их тревожить.

Кроме того, открытие этих преступлений может сделать больно близким людям.

Жертвы молчат, преступления продолжаются!

Пережитые в детстве ужасы клиенты раскрывают сексологу, тренеру по переменам Артуру Шульцу. У него нет иллюзий - сексуальное насилие по отношению к детям - не современный феномен, он существовал во все времена.

Из 2000 случаев насилия по отношению к детям половина - сексуальное насилие, продолжает Цельмале. В раскрытии преступления, совершенного против ребенка, решающее значение имеют показания ребенка.

Нужно принять во внимание, что у этих преступлений свидетелей нет - есть только хитрый, опытный взрослый и наивный, пострадавший от насилия ребенок. Одни показания против других.

Поэтому взрослые часто не верят ребенку.

Когда ребенка отводят в полицию, где его допрашивают несколько раз, после этого на медэкспертизу, он еще раз переживает травматичный опыт. Повторные допросы могут сильно изменить рассказанное ребенком и привести к противоречиям и несопоставимостью фактов в рассказе. Чтобы допрос проходил в дружественной, безопасной и домашней среде, в центре «Dardedze» начат пилотный проект «Дом ребенка», в рамках которого в ближайшие полгода будут допрошены 20-30 детей.

Модель начатого в 1998 году в Исландии проекта «Дом ребенка» признана в Европе хорошей и перспективной. Его стандарты - дружественная ребенку среда, допрос с помощью психолога, возможность произвести медицинский осмотр на месте, сотрудничество учреждений в интересах ребенка, психологическая поддержка пострадавшему ребенку и семье. Так, ребенка допрашивают и проводят медцинские исследования в течение одного дня.

За процессом с помощью видео в отдельном помещении наблюдают полицейский, прокурор, адвокат и другие специалисты. Планируется, что через год модель «Дом ребенка» будет введена по всей Латвии.