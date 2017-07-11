Тело без вести пропавшего в Лиепае пятилетнего Ивана найдено в лесу

Ilustratīvs attēls.
 

Ilustratīvs attēls.. Фото: bezvests.lv, Valsts policija

 

Тело пропавшего 10 дней назад в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина сегодня вечером было найдено в лесу, сообщила Госполиция.

Тело мальчика было обнаружено сегодня примерно в 19.00 в зарослях в лесном массиве поселка Дубени в Гробиньском крае.

По информации полиции, все свидетельствует о том, что выдвинутая полицией версия о том, что ребенок бродил один и заблудился, оказалась правильной.

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На просьбу агентства ЛЕТА уточнить, можно ли по предварительной информации утверждать, что признаков насильственной смерти ребенка не констатировано, представитель полиции Илзе Юревица ответила, что полиция это еще установит. Для получения полного подтверждения назначена экспертиза.

Расследование дело продолжается.

В десятидневных поисках Ивана участвовали в общей сложности болеее 4000 человек, с 7 июля в них ежедневно были задействованы около 260 опытных специалистов Госполиции, муниципальной полиции Лиепаи, НВС, Государственной пожарно-спасательной службы и волонтерской организации «bezvests.lv».

Как сообщалось, заявление о том, что пятилетний Иван Берладин 1 июля вышел из своего дома на ул. Павилостас в Лиепае и пропал, Госполиция получила 2 июля.

Госполиции вчера удалось нащупать новую нить в поисках Ивана Берладина. Мальчик общественным транспортом уехал в село Дубени Гробиньского края, и его поиски были сосредоточены в этом районе.

Полиция проанализировала видеоматериалы объемом более 250 гигабайтов, что равноценно примерно 200 часам. Следователям удалось установить новый этап маршрута перемещений Ивана в день исчезновения. Выйдя из общественного транспорта на площади Куршу в Лиепае, он, по всей вероятности, перепутал остановки и отправился автобусом в направлении Гробини.

Этот поворот в маршруте перемещения мальчика удалось проследить по совсем коротенькому фрагменту видеозаписи, в котором на миг появляется небольшая часть его сандалика.

Следователи нашли остановку, на которой мальчик вышел из автобуса - это конечная остановка маршрута в Дубени, где он, судя по последним данным, и остался. Окрестности Дубени были обследованы с воздуха с вертолета Национальных вооруженных сил.


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