Мать, соседи и водитель автобуса: полиция оценит их ответственность в деле о гибели Вани

По делу о гибели пропавшего в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина полиция оценит возможную ответственность матери, соседей и водителя автобуса, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Лиепайской криминальной полиции Угис Ава.

Расследование в рамках уголовного процесса находится в начальной стадии, поэтому оценивается возможная ответственность всех причастных лиц, пояснил он. Также будет решен вопрос о дальнейшей судьбе остальных детей этой семьи.

Уголовный процесс возбужден о преступлении против жизни человека, но в ходе расследования он может быть переквалифицирован, сообщил начальник Госполиции Инт Кюзис.

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Тело мальчика было найдено примерно в трех километрах от автобусной остановки, примерно в 300 метрах от дороги, в глубокой чаще.

Ближайший населенный пункт находится примерно в 700 метрах от этого места. Полиция считает, что мальчик пытался укрыться от грозы и забежал в лес, чтобы спрятаться от ливня.

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Место нахождения ребенка было установлено с помощью составленного психологами Госполиции его портрета, благодаря которому количество возможных мест его нахождения сократилось до двух, в одном из которых и было обнаружено тело мальчика.

На теле ребенка при предварительном осмотре не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Кюзис сообщил, что будет проведено служебное расследование с целью выяснить, все ли полицейские действовали соответственно, и если будут выявлены какие-то нарушения, нарушители будут привлечены к ответственности.

Начальник Госполиции выразил благодарность всем участвовавшим в поисках Ивана Берладина - добровольцам, полицейским, военнослужащим и земессаргам.

Как сообщалось, 11 июля примерно в 19.00 тело пропавшего 10 дней назад в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина было найдено в зарослях в лесном массиве поселка Дубени в Гробиньском крае.