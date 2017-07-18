Петерсала: Пьяная мать пряталась от полиции в кустах с алкоголем в руках

 

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Работники полиции 15 июля получили вызов от жительницы одного из домов на Петерсале, которая сообщала, что в соседней квартире находится пьяная женщина с двумя маленькими детьми.

Полиция самоуправления Северного участка отправилась на место ЧП. Полицейские долго стучали в двери, но им так никто и не открыл. Из квартиры доносились перепуганные детские голоса. Соседи подсказали, что, возможно, мать детишек ушла в гости к подруге и дали полиции номер ее телефона.

Созвонившись с женщиной, полицейские узнали, что она вышла в магазин за продуктами и обещала скоро быть. Но, после довольно долгого ожидания, полиция так и не увидела мать семейства. Было принято решение вызвать спасателей и скорую помощь.

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Перед приездом оперативных служб появился недовольный мужчина и объявил, что он хозяин квартиры и открыл дверь.

В квартире находился 10-месячный малыш и 8-летний ребенок.

Дома было довольно чисто и опрятно. Медики сказали, что здоровью детей ничего не угрожает.

Чуть позже полиция заметила в кустах, во дворе дома мать детей, которая пряталась с пакетом, полного алкогольных, еще не раскрытых, бутылок.

Проверка показала 2,22 промилле в крови матери и 1,33 у отца.

Было решено забрать детей у родителей и доставить в Кризисный центр. Женщина уже ранее попадала в поле зрения полиции в связи с тем, что не могла позаботиться о детях.

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