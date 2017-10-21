Сильнейший пожар в Зиепниеккалнсе: горят шины на площади 70 м²

Как сообщила представитель ГПСС Агрита Витола, вызов на пожар поступил в 11.39, а в 12. 07 возгорание было локализовано.

В настоящее время пожарные продолжают тушение. ГПСС предупреждает, что ликвидация пожара может потребовать достаточно длительного времени.

Как ранее сообщал Русский TVNET, во второй половине воскресенья 18 июня на нелегальной свалке пластмассового мусора в Слоке начался пожар, дым от которого был виден за десятки километров. Локализовать его удалось только спустя 12 часов. Площадь пожара составила 1,2 гектара. Вызов на место происшествия пожарные получили около 15.50 от очевидцев, которые заметили у Вентспилсского шоссе огромный столб черного дыма. Общая площадь возгорания пластмассовых отходов составила 12 000 квадратных метров.

Сгорел также ангар площадью 10 квадратных метров. На помощь пожарным было направлено два пожарных поезда, автоцистерны Государственной службы леса и вертолет Национальных вооруженных сил.

Пожар был полностью ликвидирован только 21 июня в 3.03.

В целом тушение возгорания заняло у пожарных почти 60 часов.

Как выяснилось позже, свалка в Юрмале, где произошел пожар повышенной опасности, была нелегальной.

Мусор на площадке, где начался пожар, хранило ООО «Prima M», хотя у него не было на это никаких разрешений. Государственная служба окружающей среды (ГСОС) начала против предприятия административное делопроизводство и потребовало до 24 июля освободить территорию от мусора.

Фирма этот административный акт оспорила, но суд оставил постановление ГСОС в силе.