18 ноября в Старой Риге: пьяные австрийцы украли флаг и справляли нужду на улице

В шесть часов утра 18 ноября сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили информацию о том, что в Старой Риге двое мужчин ходят с латвийским флагом в руках. На место отправился ближайший экипаж.

Прибывшие по адресу полицейские увидели, как один из мужчин справляет естественные потребности в непредусмотренном для этого месте, а флаг валяется на земле. Во время разговора выяснилось, что перед ними туристы из Австрии.

Сотрудники РМП связались в коллегами из Центра видеонаблюдения, которые, просмотрев записи обнаружили, что флаг эти двое сняли с одного из домов на улице Аудею. Флагшток был сломан. Туристы рассказали, что знали о государственном празднике, но все же решили выломать флаг и походить с ним по городу.

В связи с проявлением неуважительного отношения к символам Латвии оба туриста были доставлены в Госполицию для дальнейших процессуальных действий. В дополнение к нарушителю, справляющему нужду на улице, был применен штраф в размере 30 евро