Запланированное убийство в Малпилсе: преступника искали по лесам и болотам

В Малпилсе Госполиция задержала за убийство мужчину 1990 г. рожд. Причиной конфликта между убийцей и жертвой 1989 г. рожд. стала незаконная торговля наркотиками, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

В пятницу в Сигулдский участок полиции поступила информация, что в Малпилсе у ворот некоего предприятия лежит труп мужчины. На его теле было обнаружено несколько колотых ран.

По данным полиции, убийство планировалось заранее в связи с давним конфликтом. Убийца поджидал жертву у выхода с работы 8 декабря, напал на него и заколол.

Затем полиция получила информацию, что преступник направился в Ригу и планирует бежать за границу, но первоначально вернется в Малпилс за вещами. Искать его пришлось по окрестным лесам и болотам, задействовав значительные ресурсы полиции, чтобы не допустить побега. Мужчину удалось схватить на выходе из леса на дороге Малпилс-Адажи.

Ранее убийца попадал в поле зрения полиции за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 12 декабря суд рассмотрит, давать ли санкцию на арест подозреваемого.