ДТП в Крустпилсском крае: Погибли два человека и пострадал 3-летний ребенок

Сегодня во фронтальном столкновении двух автомашин в Крустпилсском крае погибли два человека, в больницу доставлены еще двое, в том числе трехлетняя девочка, сообщила агентству ЛЕТА старший специалист Земгальского регионального отделения Госполиции Иева Сиетниеце.

Авария на шоссе Рига-Даугавпилс произошла в Кукской волости Крустпилсского края в 13.30. Столкнулись автомашины «Audi A4» и «Mazda 6».

Как сообщила Сиетниеце, погибли два человека, находившихся в автомашине «Mazda» - женщина 1977 г. рожд. и мужчина 1977 г. рожд., а трехлетняя пассажирка и мужчина 1984 г. рожд. из «Audi» доставлены в больницу.