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В Юрмале пожар уничтожил двухэтажный дом

Русский TVNET
Фото: BNS foto/LETA

Прошедшей ночью в Юрмале пожар уничтожил деревянный дом на проспекте Гертрудес, в огне пострадал один человек, сообщает агентство ЛЕТА.

Пожарно-спасательная служба получила вызов в 2:26. Оказалось, что открытым пламенем горит двухэтажный деревянный дом площадью 380 кв. метров. В огне пострадал один человек, который сумел эвакуироваться сам еще до прибытия пожарных. Его передали Службе неотложной медицинской помощи.

Всего же за прошедшие сутки в Латвии было потушено 18 пожаров. Одно из самых серьезных возгораний произошло под Вецпиебалгой, где сгорела постройка с пятью домашними животными.

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