В Юрмале пожар уничтожил двухэтажный дом

Прошедшей ночью в Юрмале пожар уничтожил деревянный дом на проспекте Гертрудес, в огне пострадал один человек, сообщает агентство ЛЕТА.

Пожарно-спасательная служба получила вызов в 2:26. Оказалось, что открытым пламенем горит двухэтажный деревянный дом площадью 380 кв. метров. В огне пострадал один человек, который сумел эвакуироваться сам еще до прибытия пожарных. Его передали Службе неотложной медицинской помощи.

Всего же за прошедшие сутки в Латвии было потушено 18 пожаров. Одно из самых серьезных возгораний произошло под Вецпиебалгой, где сгорела постройка с пятью домашними животными.