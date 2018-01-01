В Даугавпилсе пограничники изъяли 250 тыс. контрабандных сигарет

На этой неделе в Даугавпилсе за незаконное хранение табачных изделий задержан один латвийский негражданин, изъято около 250 тыс. контрабандных сигарет, сообщили агентству ЛETA в Государственной погранохране.

Пограничники задержали мужчину 1959 г. рожд., при проверке в гараже которого обнаружили сигареты с белорусскими и российскими акцизными марками и без акцизных марок. Конфисковано 265,800 тыс. контрабандных сигарет. Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов исчисляется примерно в 40 тыс. евро.

Начат уголовный процесс о незаконном хранении табачных изделий в крупном размере.

Задержанный мужчина признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.