В Тукумсе полиция за два часа нашла ребенка, который пропал еще день назад

В среду, 22 мая, в 13:40 тукумский участок управления Госполиции Земгальского региона получил информацию от матери о пропаже семилетнего мальчика. Оказалось, что он еще в 16 часов прошлого дня вышел из дома в Тукумсе, чтобы пойти на находящуюся рядом детскую площадку, и не вернулся.

Стражи порядка незамедлительно начали розыскные мероприятия. Полицейские выяснили, что последний раз мальчика видели на площадке.

В рамках розыскных мероприятий стражи порядка опросили жителей близлежащих домов, а также обыскали округу. Розыск завершился успехом - уже через два часа ребенка нашли рядом с домом - на шестом этаже соседнего подъезда. С помощью лифта он заехал на шестой этаж к чердаку, а затем переволновался и не смог вернуться обратно.

Мальчика передали медикам, после чего доставили домой.

Начато административное делопроизводство, в рамках которого будут выяснены все обстоятельства произошедшего, оценится и ответственность матери. О произошедшем проинформированы Сиротский суд и Социальная служба.

Полиция напоминает, что в случае пропажи ребенка близким незамедлительно стоит обращаться в полицию. В таких случаях не нужно ждать несколько часов или даже дней, так как важна каждая минута. И в этом случае, если бы о пропаже сообщили незамедлительно, мальчика бы нашли сразу же.

Кроме того, полиция обращается к жителям с призывом не быть равнодушными и в случае, если вы заметили ребенка, который в одиночестве бродит по городу или где-то еще, а также находится в обстоятельствах, которые могут ему навредить, звонить по номеру 110 или обращаться в ближайшее отделение полиции.