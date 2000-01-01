Смертельное ДТП в Цесисе: подростки без прав врезались в дерево

Вчера в Латвии зарегистрировано 121 ДТП - намного больше, чем в рабочие дни в среднем, два человека в ДТП погибли, еще 27 пострадали.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции, трагическое ДТП произошло в Цесисе на ул. Ленчу, где автомобиль «Audi» врезался в дерево. Погибли два молодых человека 2000 г. рожд., еще один юноша 2001 г. рожд. пострадал. Он был доставлен в ближайшее лечебное учреждение.

Ни у кого из них не было водительских прав. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

18 человек пострадали в ДТП в Риге, пять - в Латгале, по два - в Земгале и Видземе. Трое пострадавших - пешеходы, девять - велосипедисты, все они попали в ДТП в столице.

За сутки полицейские задержали четырех автоводителей в состоянии алкогольного опьянения: двоих - в Риге и окрестностях столицы, по одному - в Земгале и Латгале. В Риге были задержаны также два водителя в состоянии наркотического опьянения.

За превышение разрешенной скорости движения составлено 163 протокола об административном нарушении: 40 - в Риге и ее окрестностях, 36 - в Земгале, 34 - в Видземе, 26 - в Курземе, 27 - в Латгале.

За сутки оформлено 490 протоколов о нарушении правил дорожного движения.