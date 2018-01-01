Пожар под Талси: 50 человек отказались покинуть свои дома

Из 120 жителей поселка Стикли 70 согласились на эвакуацию, а 50 отказались покинуть свои дома, сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

ГПСС призывает население следовать указаниям оперативных служб и эвакуироваться, если это необходимо.

В поселке дежурят две бригады медиков, но пока с серьезными травмами никто не обращался,

сообщили агентству ЛЕТА в Службе неотложной медицинской помощи.

Люди, находящиеся вблизи пожара, в случае жалоб на состояние здоровья могут консультироваться с врачами по телефону 113 или 66016001. Если ощущается задымление, рекомендуется закрыть в доме окна и не находиться в непосредственной близости от дыма.

Эвакуация была организована из-за обширного пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости Талсинского края.