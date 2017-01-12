Пассажиры парома «Romantika»: шатало так сильно, что невозможно было ходить

Большинство пассажиров пострадавшего парома «Romantika», ступив на родную землю не скрывали своего счастья. Один из прибывших очевидцев происходящего вспоминает, что были моменты, когда корабль шатало так сильно, что невозможно было передвигаться по палубе.

Один из пассажиров по имени Евгений рассказал, что успокоить нервы помогал работающий на пароме персонал, который постоянно напоминал, что все в порядке.

«Сказали, что все будет хорошо», говорит пассажир, указав, что путь казался длиннее, чем обычно.

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Еще один молодой очевидец по имени Атрем рассказал порталу TVNET, что часть пассажиров, чтобы скоротать время, выпивали и шли спать. Ча-ть вообще не выходили из кают, так как из-за ветра паром качало так сильно, что передвигаться было сложно.

«11 часов опоздания, в начале нас никто не проинформировал, никто ничего не знал. Была маленькая паника, напряжение, но ничего страшного не происходило» говорит молодой человек.

В свою очередь один англоговорящий пассажир отметил, что дорога казалась очень длинной, но страшно не было. «Я спал, поэтому не было все так плохо», говорит Стефан.





















































































Aizvērt Пассажиры парома "Romantika" прибыли в Ригу Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Представительница компании «Tallink» Байба Муцениеце выразила благодарность рабочему персоналу парома, которые «делали все возможное, чтобы пассажиры чувствовали себя безопасно и как можно комфортнее».

В случае, если у клиентов есть претензии, могут быть предложены различные решения, перенести будущую поездку или отменить ее.

Паром до Стокгольма отправится после того, как будут проведены необходимые работы, чтобы подготовить корабль к дороге. «У корабля есть повреждения, которые имеют практический характер. Здесь разговор идет о полках, столах, товарах» говорит Муцениеце.

Как ранее сообщал TVNET паром «Romantika» эстонской компании «Tallink Grupp», который прошедшей ночью на пути из Стокгольма в результате шторма получил повреждения, прибыл в Ригу с 11-часовым опозданием - около десяти часов вечера.

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