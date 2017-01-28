Сегодня вблизи границ Латвии замечен российский военный корабль, сообщили агентству ЛЕТА в Национальных вооруженных силах.

В латвийской эксклюзивной экономической зоне в десяти морских милях от территориальных вод обнаружено присутствие корабля класса «Бира».

25 января патрульные самолеты НАТО заметили над Балтийским морем вблизи внешних границ территориальных вод Латвии два истребителя вооруженных сил РФ «Су-24» и «Ан-26».

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Как сообщалось, в прошлом году российские военные самолеты и корабли приближались к границам Латвии 209 раз.

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