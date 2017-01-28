Как коммерсанты обошли закон и сделали должниками 700 семей

В Риге 700 семей получили огромные счета за аренду земли. Это долг почти 10-летней давности. Причем, большая часть жильцов могли решить эту проблему давным давно, в середине двухтысячных. Просто став владельцами земли под своими домами. Но от них скрыли информацию о возможности воспользоваться правом первой руки, сообщает программа «Личное дело» Русского вещания LTV7.

Жилицы дома по улице Маскавас, 258/3 рассказали, что получили письма, с уведомлением о долге за аренду земли в период с 2008 по 2010 годы. Счета прислал владелец земли - Pilsētas zemes dienests.

Суммы колебались от 300 до 400 евро. Никому конкретному письма адресованы не были. На них даже не было почтового штемпеля. Не было и информации о том, кто составил это письмо.

Реклама

Земля под тремя пятиэтажками на улице Маскавас была приобретена в 2005 году компанией Juridiskais birois «Specialis»- это старое название Pilsētas zemes dienests.

Одна восемьдесят девятая часть земли под ними отошла по договору мены за 90 латов в 2005 году компании.

А уже через одиннадцать дней была куплена остальная часть земли за 8100 латов. Это гораздо ниже не то что рыночной, но даже кадастровой стоимости.

Если бы жильцы в 2005 году узнали бы об этой сделке, то в течение года могли бы сами выкупить землю, поскольку за ними было право первой руки.

Видео

Нормундс Шлитке объясняет: так как в законе не разъясняется, как предлагать право первой руки, Pilsētas zemes dienests должен был в каждую квартиру выслать заказное письмо. Перед этим узнать владельца квартиры и получить его адрес. Все это стоило 10 латов за адрес. На один дом в 60 квартир -- 600 латов. Эти деньги им бы никто не вернул. И они не стали этого делать.

«Ввиду того, что законодатель не сказал, как предлагать право первой руки, предлагалось городу, либо RNP, которому оно не принадлежало. Проще было продать и в течение года ждать подаст кто-то претензии или нет. Мы информировали тогда Ригу. Тогда не было RNP еще создано. Исполнительную дирекцию», - говорит Шлитке.

Нормундс Шлитке говорит: домоуправление они тоже поставили в известность. Как известно, впоследствии, все старые домоуправления слились в одну большую муниципальную компанию Rigas namu parvaldnieks в 2010 году.

А жильцы тем временем ничего не подозревали.

Программа «Личное дело» обратилась в Rīgas namu pārvaldnieks с вопросом: «Почему вы не предупреждаете жильцов о том, что их земля продана другому владельцу?» и получила такой ответ: «Мы, как управляющие домами выполняем хозяйственные функции. Ухаживаем за территорией, ведем необходимый ремонт обеспечиваем отопление воду. Покупка, продажа, приватизация земельных участков не входит в нашу компетенцию. Мы поддерживаем территорию и дом согласно нормативным нормам», - сообщила представитель Rīgas namu pārvaldnieks Санта Валюма.

Сейчас RNP активно приглашает жильцов, получивших письма с гигантскими счетами, на консультации.

У многих жильцов в квитанциях указано, что аренда земли в те годы ими оплачивалась.

В RNP говорят, что у некоторых домов несколько владельцев земли. С одними есть договоры об аренде, с другими нет. И видимо платили тем, у кого они есть. А весь конфликт у Pilsētas zemes dienests с RNP из-за того, что последняя берет с них 10% в качестве административных расходов на сбор денег с жителей. Поэтому владелец земли утверждает, что намерен исключить домоуправление из этого уравнения.

«Мы будем спрашивать все эти деньги с жильцов. С тех кому принадлежали квартиры в то время. И запросили в RNP информацию о том, брали ли они какие-то деньги которые были адресованы нам. И если такие деньги они брали, но не передали, то либо вернуть обратно жильцам, либо передать нам», - заявил Шлитке.

Впрочем, в позиции землевладельца есть несколько слабых мест, о которых говорят в министерстве юстиции. Там считают, что Pilsētas zemes dienests неправильно интерпретирует закон.

«Мы проанализировали это со своей стороны, и считаем, что пока не заключен договор аренды отношения не считаются полноценными. В связи с этим, если нет договора аренды между сторонами, или заключения собрания жильцов или управляющего от лица владельцев квартир или судебного решения по конкретной ситуации, то у второй стороны нет прав выписывать счета», - сказала заместитель госсекретаря Министерства юстиции Лайла Мединя.

В этой ситуации закон не допускает также привлечения компаний по взысканию долгов и внесения в какие-то регистры должников, которыми пугают жильцов. Но и это не все.

Предъявляя счета владельцам квартир Pilsētas zemes dienests пытается вписаться в десятилетний срок давности,

по таким делам. И намерено подать иски до 1 января 2018 года.

«Дело в том, что собственником земли является акционерное общество. Т.е коммерсант, который зарегистрирован в регистре предприятий. Деятельность коммерсантов регулируется коммерческим законом. И там срок давности 3 года», - разъясняет присяжный адвокат Дмитрий Николаенко.

Т.е выставлять счета должнику коммерсант может только за три года и не позднее.

Еще по этой теме