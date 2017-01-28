Как коммерсанты обошли закон и сделали должниками 700 семей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Diāna Lozko / LETA

В Риге 700 семей получили огромные счета за аренду земли. Это долг почти 10-летней давности. Причем, большая часть жильцов могли решить эту проблему давным давно, в середине двухтысячных. Просто став владельцами земли под своими домами. Но от них скрыли информацию о возможности воспользоваться правом первой руки, сообщает программа «Личное дело» Русского вещания LTV7.

Жилицы дома по улице Маскавас, 258/3 рассказали, что получили письма, с уведомлением о долге за аренду земли в период с 2008 по 2010 годы. Счета прислал владелец земли - Pilsētas zemes dienests.

Суммы колебались от 300 до 400 евро. Никому конкретному письма адресованы не были. На них даже не было почтового штемпеля. Не было и информации о том, кто составил это письмо.

Реклама

Земля под тремя пятиэтажками на улице Маскавас была приобретена в 2005 году компанией Juridiskais birois «Specialis»- это старое название Pilsētas zemes dienests.

Одна восемьдесят девятая часть земли под ними отошла по договору мены за 90 латов в 2005 году компании.

А уже через одиннадцать дней была куплена остальная часть земли за 8100 латов. Это гораздо ниже не то что рыночной, но даже кадастровой стоимости.

Если бы жильцы в 2005 году узнали бы об этой сделке, то в течение года могли бы сами выкупить землю, поскольку за ними было право первой руки.

Видео

Нормундс Шлитке объясняет: так как в законе не разъясняется, как предлагать право первой руки, Pilsētas zemes dienests должен был в каждую квартиру выслать заказное письмо. Перед этим узнать владельца квартиры и получить его адрес. Все это стоило 10 латов за адрес. На один дом в 60 квартир -- 600 латов. Эти деньги им бы никто не вернул. И они не стали этого делать.

«Ввиду того, что законодатель не сказал, как предлагать право первой руки, предлагалось городу, либо RNP, которому оно не принадлежало. Проще было продать и в течение года ждать подаст кто-то претензии или нет. Мы информировали тогда Ригу. Тогда не было RNP еще создано. Исполнительную дирекцию», - говорит Шлитке.

Нормундс Шлитке говорит: домоуправление они тоже поставили в известность. Как известно, впоследствии, все старые домоуправления слились в одну большую муниципальную компанию Rigas namu parvaldnieks в 2010 году.

А жильцы тем временем ничего не подозревали.

Программа «Личное дело» обратилась в Rīgas namu pārvaldnieks с вопросом: «Почему вы не предупреждаете жильцов о том, что их земля продана другому владельцу?» и получила такой ответ: «Мы, как управляющие домами выполняем хозяйственные функции. Ухаживаем за территорией, ведем необходимый ремонт обеспечиваем отопление воду. Покупка, продажа, приватизация земельных участков не входит в нашу компетенцию. Мы поддерживаем территорию и дом согласно нормативным нормам», - сообщила представитель Rīgas namu pārvaldnieks Санта Валюма.

Сейчас RNP активно приглашает жильцов, получивших письма с гигантскими счетами, на консультации.

У многих жильцов в квитанциях указано, что аренда земли в те годы ими оплачивалась.

В RNP говорят, что у некоторых домов несколько владельцев земли. С одними есть договоры об аренде, с другими нет. И видимо платили тем, у кого они есть. А весь конфликт у Pilsētas zemes dienests с RNP из-за того, что последняя берет с них 10% в качестве административных расходов на сбор денег с жителей. Поэтому владелец земли утверждает, что намерен исключить домоуправление из этого уравнения.

«Мы будем спрашивать все эти деньги с жильцов. С тех кому принадлежали квартиры в то время. И запросили в RNP информацию о том, брали ли они какие-то деньги которые были адресованы нам. И если такие деньги они брали, но не передали, то либо вернуть обратно жильцам, либо передать нам», - заявил Шлитке.

Впрочем, в позиции землевладельца есть несколько слабых мест, о которых говорят в министерстве юстиции. Там считают, что Pilsētas zemes dienests неправильно интерпретирует закон.

«Мы проанализировали это со своей стороны, и считаем, что пока не заключен договор аренды отношения не считаются полноценными. В связи с этим, если нет договора аренды между сторонами, или заключения собрания жильцов или управляющего от лица владельцев квартир или судебного решения по конкретной ситуации, то у второй стороны нет прав выписывать счета», - сказала заместитель госсекретаря Министерства юстиции Лайла Мединя.

В этой ситуации закон не допускает также привлечения компаний по взысканию долгов и внесения в какие-то регистры должников, которыми пугают жильцов. Но и это не все.

Предъявляя счета владельцам квартир Pilsētas zemes dienests пытается вписаться в десятилетний срок давности,

по таким делам. И намерено подать иски до 1 января 2018 года.

«Дело в том, что собственником земли является акционерное общество. Т.е коммерсант, который зарегистрирован в регистре предприятий. Деятельность коммерсантов регулируется коммерческим законом. И там срок давности 3 года», - разъясняет присяжный адвокат Дмитрий Николаенко.

Т.е выставлять счета должнику коммерсант может только за три года и не позднее.

Еще по этой теме
Кенгарагс в шоке: с жильцов требуют долг за аренду земли девятилетней давности

Кенгарагс в шоке: с жильцов требуют долг за аренду земли девятилетней давности


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 408000 EUR

reklama.vesti.lv

Упс! Анастасия Задорожная промахнулась с размером купальника Showbiz

Упс! Анастасия Задорожная промахнулась с размером купальника

58-летняя Шэрон Стоун восхитила снимком в бикини Wo&Men

58-летняя Шэрон Стоун восхитила снимком в бикини

Чем кормить мужа: идеальные продукты для мужского здоровья Wo&Men

Чем кормить мужа: идеальные продукты для мужского здоровья

10 деталей вашей личной жизни,которые известны Facebook и Google Hi-Tech

10 деталей вашей личной жизни,которые известны Facebook и Google

Не может быть! Возраст секс-символа Аргентины ошарашил Сеть Wo&Men

Не может быть! Возраст секс-символа Аргентины ошарашил Сеть

Недвижимость

Налоги

TVNET спрашивает

Делаете ли Вы накопления на старость? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
55 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры
Сдают Квартиры 420 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 118 800 EUR
Продают Дом
Продают Дом 305 000 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 3 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU/-I
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU/-I
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 