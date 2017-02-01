Посольство Великобритании объяснило, почему растет численность персонала

Увеличение численности персонала посольств связано с возрастающей ролью двусторонних отношений при выходе Великобритании из ЕС, а не подготовкой к переговорам по «Brexit», сообщили агентству ЛЕТА в посольстве Великобритании в Латвии.

Посольства Великобритании в Латвии, Литве и Эстонии, а также многих других европейских странах «действительно растут» – увеличивается численность персонала, кроме того, ужесточены требования к дипломатам, которые захотят быть послами, пояснили в посольстве.

«Эти изменения скорее связаны с возрастающей ролью двусторонних отношений при выходе Великобритании из состава ЕС, а не подготовкой к переговорам по «Brexit«. Дополнительные ресурсы позволят посольству расширить уже существующее успешное сотрудничество», - прокомментировали в посольстве.

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Правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй намерено усилить потенциал посольств в странах Балтии, Словакии и Словении, чтобы привлечь на свою сторону союзников перед выходом Великобритании из состава Евросоюза, сообщило ранее агентство «Bloomberg» со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо в Соединенном королевстве.

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