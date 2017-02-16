С апреля в Латвии изменятся условия авторизации клиентов в интернет-банках - дополнительно к кодовым картам появятся новые средства. О конкретных предложениях проинформирует клиентов каждый банк.

С 1 апреля 2017 года банки должны обеспечить для платежей в интернете строгую аутентификацию, включающую по крайней мере один неповторимый элемент, что означает ограничения на использование кодовых карт.

Латвийская ассоациация коммерческих банков (ЛАКБ) обращает внимание, что

и после 1 апреля кодовые карты могут быть использованы,

но только для платежей проверенным получателям, сделок между счетами одного и того же клиента, внутрибанковских платежей и платежей на сумму до 30 евро.

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Также некоторые банки используют для входа в интернет-банк уникальную электронную подпись.

Банки планируют или уже предлагают различные мобильные приложения.

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