В Латвии изменятся условия авторизации клиентов в интернет-банках

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

С апреля в Латвии изменятся условия авторизации клиентов в интернет-банках - дополнительно к кодовым картам появятся новые средства. О конкретных предложениях проинформирует клиентов каждый банк.

С 1 апреля 2017 года банки должны обеспечить для платежей в интернете строгую аутентификацию, включающую по крайней мере один неповторимый элемент, что означает ограничения на использование кодовых карт.

Латвийская ассоациация коммерческих банков (ЛАКБ) обращает внимание, что

и после 1 апреля кодовые карты могут быть использованы,

но только для платежей проверенным получателям, сделок между счетами одного и того же клиента, внутрибанковских платежей и платежей на сумму до 30 евро.

Реклама

Также некоторые банки используют для входа в интернет-банк уникальную электронную подпись.

Банки планируют или уже предлагают различные мобильные приложения.

Еще по этой теме
В использовании интернет-банков ожидаются изменения

В использовании интернет-банков ожидаются изменения


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 183000 EUR
Квартира
Квартира, Baloži, 55000 EUR
Дом
Дом, Ķekavas pag., 249000 EUR

reklama.vesti.lv

Орбакайте ответила на угрозы украинских радикалов Showbiz

Орбакайте ответила на угрозы украинских радикалов

15 способов скрыть предметы, которые не украшают интерьер Wo&Men

15 способов скрыть предметы, которые не украшают интерьер

Интимные секретики: эрогенные зоны всех знаков Зодиака Wo&Men

Интимные секретики: эрогенные зоны всех знаков Зодиака

Любящая обниматься собака стала звездой Сети Wo&Men

Любящая обниматься собака стала звездой Сети

Ярмольник в юбке сделал признание Showbiz

Ярмольник в юбке сделал признание

Банки

Деньги

TVNET спрашивает

Какие новости вас огорчают больше всего? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома, Юрмала
Продают Дома, Юрмала 70 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 143 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 